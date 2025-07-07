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Новости СВО: российские войска уничтожают киевских боевиков и бьют по ТЦК

Новости СВО: российские войска уничтожают киевских боевиков и бьют по ТЦК - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Новости СВО: российские войска уничтожают киевских боевиков и бьют по ТЦК

Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль два населенных пункта и ликвидировали более 1200 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T13:39

2025-07-07T13:39

2025-07-07T13:46

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль два населенных пункта и ликвидировали более 1200 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на Украине, а также ударили по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ и местам хранения ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах двух населенных пунктов Харьковской области. Украинские потери – до 180 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину реактивной системы залпового огня Град, артиллерийское орудие западного производства, пикап и два склада боеприпасов.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Общие потери украинских вооруженных формирований в этой зоне составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах трех населенных пунктов Запорожской области и ДНР. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и Херсонской областей. Уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ.Вооруженные сил Российской Федерации нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб и 402 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОАрмия России нанесла массированный удар по ВПК УкраиныПутин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу