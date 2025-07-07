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Над Крымом за полчаса сбили пять беспилотников - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Над Крымом за полчаса сбили пять беспилотников
Над Крымом за полчаса сбили пять беспилотников - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Над Крымом за полчаса сбили пять беспилотников
Вечером в понедельник над Крымом дежурные средства российской ПВО в течение получаса сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T23:07
2025-07-07T23:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник над Крымом дежурные средства российской ПВО в течение получаса сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром над Крымом также был сбит дрон ВСУ. В ночь на понедельник российская ПВО уничтожила и перехватила 91 украинский беспилотник, в том числе один над Крымом и семь – в акватории Черного моря.Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на КубаниИз-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской областиАтака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей
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новости крыма, крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Над Крымом за полчаса сбили пять беспилотников

Над Крымом сбили пять беспилотников за полчаса

23:07 07.07.2025 (обновлено: 23:16 07.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник над Крымом дежурные средства российской ПВО в течение получаса сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 21:40 мск до 22:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
Утром над Крымом также был сбит дрон ВСУ. В ночь на понедельник российская ПВО уничтожила и перехватила 91 украинский беспилотник, в том числе один над Крымом и семь – в акватории Черного моря.
Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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Новости КрымаКрымПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
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