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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом утром в понедельник отработала ПВО, уничтожен вражеский беспилотник. Еще один дрон сбит над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T11:47
2025-07-07T11:47
2025-07-07T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом утром в понедельник отработала ПВО, уничтожен вражеский беспилотник. Еще один дрон сбит над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила 91 украинский беспилотник, в том числе один над Крымом и семь – в акватории Черного моря.Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на КубаниИз-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской областиАтака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей
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РИА Новости Крым
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новости сво, крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), пво
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом силы ПВО сбили вражеский беспилотник
11:47 07.07.2025 (обновлено: 11:48 07.07.2025)