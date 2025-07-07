Рейтинг@Mail.ru
Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250707/masshtabnoe-otklyuchenie-gaza-v-sevastopole--gde-i-kogda-1147765183.html
Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда
Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда
В Севастополе с 8 июля десятки улиц станутся без газа из-за ремонта газопровода, сообщает "Севастопольгаз". РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T20:54
2025-07-07T20:28
газ
севастопольгаз
новости севастополя
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 8 июля десятки улиц станутся без газа из-за ремонта газопровода, сообщает "Севастопольгаз".В организации сообщают, что работы плановые. Подачу ресурса прекратят с 9:00 утра. На время ремонта жителей и гостей города просят перекрыть краны перед газовыми приборами.По данным предприятия, подачу газа прекратят по ряду адресов на проспектах Генерала Мельника, Вербеновом, Розовом, Страбонов, Сиреневом, Святославском, Киммерийском, Скифском и Стрелецком.Частично будет прекращена подача ресурса по улицам Бокарева, Полковника Авраменко, Малышева, Колганова, Каспийской, Танкистов, Днепропетровской, Курортной, Дорожинского, 1-ой, 2-ой, 3-й, 4-й, 5-й Персиковой, 1-ой, 2-ой и 4-ой Ежевичной, Черноусова, Ханжонкова, Эдельвейсовой, Агатовой, Ирисовой, Шафрановой, Сапфирной, Согласия, Яхонтовой, Амет-Хана Султана, Шабалина, Готской, Молодых Строителей, Липранди, Романтиков, Славянской, Марсовой, Делегарда, Рыбальченко, Сосновой, Босфорской, Океанской, Олимпийской, Ольгинской, Митридатской, Штилевой, Генуэзской, Сарматской, Греческой, Потапова, Вакуленчука, Маринеско, Косарева, Тараса Шевченко.Кроме того, газа не будет по Камышовому, Аэродромному и Фиолентовскому шоссе, на Гераклейском бульваре, аллее Астпова, в переулках Хризантем, Зеленом, Скифском, 3-ем Орхидейном, Аэродромном, а также на территории садовых товариществ "Орхидея", "Химик", "Эдельвейс", "Медик-1", "Зеленстрой", "Восход", "Садыба", "Дорожник", "Дорожник-2", "Малыш", "Катерник", "Вещевик", "Инициатор", "Эра-1", "Ветеран", "Березка", "Южный", "Черноморец", "Дружный" и "Садовод".Восстанавливать подачу газа будут поэтапно с 10 по 12 июля включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_15b30d6dd09a680f5878cb16469922d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, севастопольгаз, новости севастополя, севастополь
Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда

В Севастополе на несколько суток отключат подачу природного газа из-за ремонта сетей

20:54 07.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 8 июля десятки улиц станутся без газа из-за ремонта газопровода, сообщает "Севастопольгаз".
В организации сообщают, что работы плановые. Подачу ресурса прекратят с 9:00 утра. На время ремонта жителей и гостей города просят перекрыть краны перед газовыми приборами.
По данным предприятия, подачу газа прекратят по ряду адресов на проспектах Генерала Мельника, Вербеновом, Розовом, Страбонов, Сиреневом, Святославском, Киммерийском, Скифском и Стрелецком.
Частично будет прекращена подача ресурса по улицам Бокарева, Полковника Авраменко, Малышева, Колганова, Каспийской, Танкистов, Днепропетровской, Курортной, Дорожинского, 1-ой, 2-ой, 3-й, 4-й, 5-й Персиковой, 1-ой, 2-ой и 4-ой Ежевичной, Черноусова, Ханжонкова, Эдельвейсовой, Агатовой, Ирисовой, Шафрановой, Сапфирной, Согласия, Яхонтовой, Амет-Хана Султана, Шабалина, Готской, Молодых Строителей, Липранди, Романтиков, Славянской, Марсовой, Делегарда, Рыбальченко, Сосновой, Босфорской, Океанской, Олимпийской, Ольгинской, Митридатской, Штилевой, Генуэзской, Сарматской, Греческой, Потапова, Вакуленчука, Маринеско, Косарева, Тараса Шевченко.
Кроме того, газа не будет по Камышовому, Аэродромному и Фиолентовскому шоссе, на Гераклейском бульваре, аллее Астпова, в переулках Хризантем, Зеленом, Скифском, 3-ем Орхидейном, Аэродромном, а также на территории садовых товариществ "Орхидея", "Химик", "Эдельвейс", "Медик-1", "Зеленстрой", "Восход", "Садыба", "Дорожник", "Дорожник-2", "Малыш", "Катерник", "Вещевик", "Инициатор", "Эра-1", "Ветеран", "Березка", "Южный", "Черноморец", "Дружный" и "Садовод".
Восстанавливать подачу газа будут поэтапно с 10 по 12 июля включительно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГазСевастопольгазНовости СевастополяСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей
20:54Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда
20:28Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в Крыму
20:05В Севастополе загорелась жилая многоэтажка
19:58Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
19:45Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности
19:28В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров
19:15Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм
18:57В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев
18:38Крымские застройщики продолжат сотрудничество с ВТБ
18:22Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия
18:07На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
17:43Взрыв в многоэтажке в центре Курска – что известно
17:34Мишустин внес кандидатуру Никитина на должность министра транспорта
17:28Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
17:247 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"
17:17Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов
17:04За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов
16:47Пожар под Симферополем охватил два гектара
16:40В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Лента новостейМолния