https://crimea.ria.ru/20250707/masshtabnoe-otklyuchenie-gaza-v-sevastopole--gde-i-kogda-1147765183.html

Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда

Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Масштабное отключение газа в Севастополе – где и когда

В Севастополе с 8 июля десятки улиц станутся без газа из-за ремонта газопровода, сообщает "Севастопольгаз". РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T20:54

2025-07-07T20:54

2025-07-07T20:28

газ

севастопольгаз

новости севастополя

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 8 июля десятки улиц станутся без газа из-за ремонта газопровода, сообщает "Севастопольгаз".В организации сообщают, что работы плановые. Подачу ресурса прекратят с 9:00 утра. На время ремонта жителей и гостей города просят перекрыть краны перед газовыми приборами.По данным предприятия, подачу газа прекратят по ряду адресов на проспектах Генерала Мельника, Вербеновом, Розовом, Страбонов, Сиреневом, Святославском, Киммерийском, Скифском и Стрелецком.Частично будет прекращена подача ресурса по улицам Бокарева, Полковника Авраменко, Малышева, Колганова, Каспийской, Танкистов, Днепропетровской, Курортной, Дорожинского, 1-ой, 2-ой, 3-й, 4-й, 5-й Персиковой, 1-ой, 2-ой и 4-ой Ежевичной, Черноусова, Ханжонкова, Эдельвейсовой, Агатовой, Ирисовой, Шафрановой, Сапфирной, Согласия, Яхонтовой, Амет-Хана Султана, Шабалина, Готской, Молодых Строителей, Липранди, Романтиков, Славянской, Марсовой, Делегарда, Рыбальченко, Сосновой, Босфорской, Океанской, Олимпийской, Ольгинской, Митридатской, Штилевой, Генуэзской, Сарматской, Греческой, Потапова, Вакуленчука, Маринеско, Косарева, Тараса Шевченко.Кроме того, газа не будет по Камышовому, Аэродромному и Фиолентовскому шоссе, на Гераклейском бульваре, аллее Астпова, в переулках Хризантем, Зеленом, Скифском, 3-ем Орхидейном, Аэродромном, а также на территории садовых товариществ "Орхидея", "Химик", "Эдельвейс", "Медик-1", "Зеленстрой", "Восход", "Садыба", "Дорожник", "Дорожник-2", "Малыш", "Катерник", "Вещевик", "Инициатор", "Эра-1", "Ветеран", "Березка", "Южный", "Черноморец", "Дружный" и "Садовод".Восстанавливать подачу газа будут поэтапно с 10 по 12 июля включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, севастопольгаз, новости севастополя, севастополь