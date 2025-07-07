https://crimea.ria.ru/20250707/krymskiy-most-seychas--situatsiya-vecherom-v-ponedelnik-1147789401.html
Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник
Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник
На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T22:11
2025-07-07T22:11
2025-07-07T22:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. В течение дня очередь росла и по состоянию на 16 часов состояла более чем из 1700 автомобилей.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник
Крымский мост сейчас – в очереди 140 авто со стороны Кубани
22:11 07.07.2025 (обновлено: 22:15 07.07.2025)