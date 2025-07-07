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Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник
Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник
На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T22:11
2025-07-07T22:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. В течение дня очередь росла и по состоянию на 16 часов состояла более чем из 1700 автомобилей.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник

Крымский мост сейчас – в очереди 140 авто со стороны Кубани

22:11 07.07.2025 (обновлено: 22:15 07.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22:00.

Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. В течение дня очередь росла и по состоянию на 16 часов состояла более чем из 1700 автомобилей.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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