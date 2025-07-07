https://crimea.ria.ru/20250707/krymskiy-most-seychas--situatsiya-vecherom-v-ponedelnik-1147789401.html

Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник

Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Крымский мост сейчас – ситуация вечером в понедельник

На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.07.2025

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крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

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тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. В течение дня очередь росла и по состоянию на 16 часов состояла более чем из 1700 автомобилей.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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