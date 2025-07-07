https://crimea.ria.ru/20250707/kiev-massovo-rassylaet-pravoslavnym-svyaschennikam-povestki-v-vsu--azarov-1147775827.html

Киев массово рассылает православным священникам повестки в ВСУ – Азаров

Киев массово рассылает православным священникам повестки в ВСУ – Азаров - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Киев массово рассылает православным священникам повестки в ВСУ – Азаров

Киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T15:29

2025-07-07T15:29

2025-07-07T15:29

николай азаров

новости

украинская православная церковь (упц)

мобилизация на украине

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов). Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, базу данных с адресами и личными данными всех клириков УПЦ по всей Украине предоставили капелланской службе сухопутных войск ВСУ.По мнению политика, киевский режим таким образом пытается лишить УПЦ священства, чтобы некому было служить в храмах, или же, поставив перед таким жестоким выбором, заставить священников УПЦ переходить в раскольническую Православную церковь Украины.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦКЖенщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай азаров, новости, украинская православная церковь (упц), мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования)