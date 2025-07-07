https://crimea.ria.ru/20250707/iz-za-upavshego-bpla-neskolko-poezdov-zaderzhalis-v-voronezhskoy-oblasti-1147762590.html
Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области
Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области
Несколько поездов были задержаны на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T07:54
2025-07-07T07:54
2025-07-07T07:49
воронеж
воронежская область
александр гусев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49832/33/498323393_1079:343:2960:1401_1920x0_80_0_0_e962a8ede2f69141b85d7dd451d6e563.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Несколько поездов были задержаны на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По его информации, за ночь на территории Воронежа и трех районов региона силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, никто не пострадал. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил он.Как сообщалось, за ночь силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49832/33/498323393_344:0:3011:2000_1920x0_80_0_0_71d6834abb405919669e7a81fc15449f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, александр гусев
Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области
В Воронежской области из-за упавшего беспилотника задерживались несколько поездов