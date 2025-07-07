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Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области

Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области

Несколько поездов были задержаны на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T07:54

2025-07-07T07:54

2025-07-07T07:49

воронеж

воронежская область

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Несколько поездов были задержаны на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По его информации, за ночь на территории Воронежа и трех районов региона силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, никто не пострадал. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил он.Как сообщалось, за ночь силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронеж

воронежская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, александр гусев