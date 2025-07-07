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Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области
Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области
Несколько поездов были задержаны на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T07:54
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воронеж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Несколько поездов были задержаны на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По его информации, за ночь на территории Воронежа и трех районов региона силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, никто не пострадал. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил он.Как сообщалось, за ночь силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронеж, воронежская область, александр гусев
Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области

В Воронежской области из-за упавшего беспилотника задерживались несколько поездов

07:54 07.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Несколько поездов были задержаны на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его информации, за ночь на территории Воронежа и трех районов региона силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, никто не пострадал.
"В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов. К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил он.
Как сообщалось, за ночь силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного моря.
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ВоронежВоронежская областьАлександр Гусев
 
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