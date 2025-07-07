https://crimea.ria.ru/20250707/apvelling-okhladil-krymskoe-more-i-ochistil-ego-chto-zhdet-turistov-v-iyule-1147719349.html

Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле

Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле

На низкие температуры морской воды в Крыму повлияли прохладная весна, большое количество пасмурных дней и явление апвеллинга. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T07:42

2025-07-07T07:42

2025-07-07T09:12

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

прогноз

черное море

азовское море

крым курортный

курортный сезон

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137498457_601:0:2891:1288_1920x0_80_0_0_d95eae63eb53b2ec7e68bbf352b82b13.jpg

Что повлияло на низкие температуры морской воды в Крыму в июне Что повлияло на низкие температуры морской воды в Крыму в июне audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На низкие температуры морской воды в Крыму повлияли прохладная весна, большое количество пасмурных дней и явление апвеллинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Специалист пояснил, что апвеллинг – это процесс, при котором теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин.Несмотря на то, что апвеллинг временно понижает температуру воды, он приносит и положительные последствия – очищает море от загрязнений и препятствует распространению болезнетворных микроорганизмов.К 10 июля температура воды, по его прогнозам, достигнет комфортных значений – в пределах 21-24 градусов, что характерно для типичного крымского лета.Также специалист подчеркнул, что вода в разных частях полуострова прогревается неравномерно. Быстрее всего – в мелководных районах Азовского моря и на западном побережье полуострова. На Южном берегу Крыма прогрев идет медленнее, но отличается стабильной динамикой.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала РИА Новости Крым, что в ближайшее время можно ожидать прогрева морской воды до отметок выше 20 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеВ Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погодыКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

https://crimea.ria.ru/20250706/v-krym-idet-anomalnaya-zhara---prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1147717443.html

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, прогноз, черное море, азовское море, крым курортный, курортный сезон, отдых в крыму