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Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле
Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле
На низкие температуры морской воды в Крыму повлияли прохладная весна, большое количество пасмурных дней и явление апвеллинга. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T07:42
2025-07-07T09:12
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
прогноз
черное море
азовское море
крым курортный
курортный сезон
отдых в крыму
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Что повлияло на низкие температуры морской воды в Крыму в июне
Что повлияло на низкие температуры морской воды в Крыму в июне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На низкие температуры морской воды в Крыму повлияли прохладная весна, большое количество пасмурных дней и явление апвеллинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Специалист пояснил, что апвеллинг – это процесс, при котором теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин.Несмотря на то, что апвеллинг временно понижает температуру воды, он приносит и положительные последствия – очищает море от загрязнений и препятствует распространению болезнетворных микроорганизмов.К 10 июля температура воды, по его прогнозам, достигнет комфортных значений – в пределах 21-24 градусов, что характерно для типичного крымского лета.Также специалист подчеркнул, что вода в разных частях полуострова прогревается неравномерно. Быстрее всего – в мелководных районах Азовского моря и на западном побережье полуострова. На Южном берегу Крыма прогрев идет медленнее, но отличается стабильной динамикой.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала РИА Новости Крым, что в ближайшее время можно ожидать прогрева морской воды до отметок выше 20 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеВ Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погодыКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
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игорь вахрушев, прогноз, черное море, азовское море, крым курортный, курортный сезон, отдых в крыму
Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле

Температура морской воды в Крыму в июле прогреется до комфортных значений

07:42 07.07.2025 (обновлено: 09:12 07.07.2025)
 
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Дети на пляже - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На низкие температуры морской воды в Крыму повлияли прохладная весна, большое количество пасмурных дней и явление апвеллинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
Что повлияло на низкие температуры морской воды в Крыму в июне
07:42
Специалист пояснил, что апвеллинг – это процесс, при котором теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин.
Несмотря на то, что апвеллинг временно понижает температуру воды, он приносит и положительные последствия – очищает море от загрязнений и препятствует распространению болезнетворных микроорганизмов.
"С позиции географической это была хорошая подготовка к купальному пляжному сезону. И вот эти риски возникновения вспышек болезнетворных каких-то организмов, они сейчас сводятся практически к нулю", – отметил Вахрушев.
К 10 июля температура воды, по его прогнозам, достигнет комфортных значений – в пределах 21-24 градусов, что характерно для типичного крымского лета.
Также специалист подчеркнул, что вода в разных частях полуострова прогревается неравномерно. Быстрее всего – в мелководных районах Азовского моря и на западном побережье полуострова. На Южном берегу Крыма прогрев идет медленнее, но отличается стабильной динамикой.

"На побережье Крыма постоянно вода обновляется. Это как массовая генеральная уборка. Сейчас температура воды будет выравниваться", – подытожил эксперт.

Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала РИА Новости Крым, что в ближайшее время можно ожидать прогрева морской воды до отметок выше 20 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.
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