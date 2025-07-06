https://crimea.ria.ru/20250706/vsu-prakticheski-unichtozhili-polikliniku-v-novoy-kakhovke--saldo-1147754497.html

ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо

ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо - РИА Новости Крым, 06.07.2025

ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо

Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T17:29

2025-07-06T17:29

2025-07-06T17:47

владимир сальдо

херсонская область

новая каховка

новости

больница

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В результате обстрела пострадал охранник – у него контузия. Пострадавших нет, добавил губернатор.Накануне ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось.4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской областиВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть раненыИз-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена

https://crimea.ria.ru/20250706/est-li-u-kieva-i-zapada-plan-deystviy-po-ukraine--mnenie-1147751369.html

херсонская область

новая каховка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новая каховка, новости, больница, происшествия, обстрелы всу