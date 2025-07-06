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ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо - РИА Новости Крым, 06.07.2025
ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T17:29
2025-07-06T17:47
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
новости
больница
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В результате обстрела пострадал охранник – у него контузия. Пострадавших нет, добавил губернатор.Накануне ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось.4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской областиВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть раненыИз-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена
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владимир сальдо, херсонская область, новая каховка, новости, больница, происшествия, обстрелы всу
ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо

Сальдо: ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке – здание практически уничтожено

17:29 06.07.2025 (обновлено: 17:47 06.07.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Вояки ВСУ снова отличились – варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы", – написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
1 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
2 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
3 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
4 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
5 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
6 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
1 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
2 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
3 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
4 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
5 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
6 из 6
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
В результате обстрела пострадал охранник – у него контузия. Пострадавших нет, добавил губернатор.
Накануне ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось.
4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.
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