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В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС
В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T19:06
2025-07-06T18:29
радио "спутник в крыму"
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новости крыма
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
погода
жара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду температурный режим достигнет своего максимума: ночью на побережье до +25, а днем воздух раскалится до +35...+40. По данным Тишковца, возможен повтор рекорда 2024 года, когда в крымской столице столбики термометров показывали + 38,4 градуса.По его словам, ближе к четвергу наступит некий термодинамический баланс, усилится циклоническое воздействие с запада.При этом, он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится. Осадки, которые выпадут во второй половине недели, будут локальными и мозаичными."Лето на просторах Русской равнины после провальной двухнедельной ямы основательно и бесповоротно будет прочно стоять на ногах", – заверил эксперт.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности на период с 4 по 8 июля.Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму потеплеет мореТемпература воды в Крыму: почему не прогревается мореВ Крыму и Севастополе объявлено затяжное штормовое предупреждение
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новости, новости крыма, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, погода, жара
В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС

В Крым идет аномальная жара – ФОБОС

19:06 06.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗакат над морем
Закат над морем - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В понедельник малооблачно и ясно, днем воздух прогреется до +31...+36. Во вторник поток жары будет усиливаться, нагнетать зной, ночью все те же +15...+20, а днем уже +33...+38", – рассказал эксперт.

В среду температурный режим достигнет своего максимума: ночью на побережье до +25, а днем воздух раскалится до +35...+40. По данным Тишковца, возможен повтор рекорда 2024 года, когда в крымской столице столбики термометров показывали + 38,4 градуса.
По его словам, ближе к четвергу наступит некий термодинамический баланс, усилится циклоническое воздействие с запада.

"С четверга ночью +18...+23, днем +32...+37, с освежающими грозовыми дождями. Ну и под финал недели: +18...+23 в сумерках, в дневные часы +30...+35, местами +32...+37. Жара немного спадет, но все равно это больше, чем должно быть по климатической норме", – добавил Тишковец.

При этом, он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится. Осадки, которые выпадут во второй половине недели, будут локальными и мозаичными.
"Лето на просторах Русской равнины после провальной двухнедельной ямы основательно и бесповоротно будет прочно стоять на ногах", – заверил эксперт.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности на период с 4 по 8 июля.
Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.
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