https://crimea.ria.ru/20250706/v-krym-idet-anomalnaya-zhara---prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1147717443.html

В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС

В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.07.2025

В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T19:06

2025-07-06T19:06

2025-07-06T18:29

радио "спутник в крыму"

новости

новости крыма

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

погода

жара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111806/82/1118068209_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_1c5f7bc58da4ce4b34f27b3cb431ff54.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду температурный режим достигнет своего максимума: ночью на побережье до +25, а днем воздух раскалится до +35...+40. По данным Тишковца, возможен повтор рекорда 2024 года, когда в крымской столице столбики термометров показывали + 38,4 градуса.По его словам, ближе к четвергу наступит некий термодинамический баланс, усилится циклоническое воздействие с запада.При этом, он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится. Осадки, которые выпадут во второй половине недели, будут локальными и мозаичными."Лето на просторах Русской равнины после провальной двухнедельной ямы основательно и бесповоротно будет прочно стоять на ногах", – заверил эксперт.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности на период с 4 по 8 июля.Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму потеплеет мореТемпература воды в Крыму: почему не прогревается мореВ Крыму и Севастополе объявлено затяжное штормовое предупреждение

https://crimea.ria.ru/20250705/pokholodanie-v-krymu-vesnoy-i-letom---ekspert-nazval-prichinu-1147712053.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, погода, жара