https://crimea.ria.ru/20250706/v-istoricheskikh-regionakh-rossii-poyavitsya-novyy-zapovednik-1147746577.html

В исторических регионах России появится новый заповедник

В исторических регионах России появится новый заповедник - РИА Новости Крым, 06.07.2025

В исторических регионах России появится новый заповедник

На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создадут государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Соответствующее... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T11:42

2025-07-06T11:42

2025-07-06T11:11

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

новости

природа

заповедники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создадут государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.Территории ранее были частями степного заповедника, созданного в 1961 году. Их общая площадь составляет более трех тысяч гектаров."Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", – говорится в сообщении.Как отметили в кабмине, решение обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных, будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чегоВ Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объектыЧерноморский заповедник получил федеральный статус

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

заповедники

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости, природа, заповедники