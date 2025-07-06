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В исторических регионах России появится новый заповедник
В исторических регионах России появится новый заповедник - РИА Новости Крым, 06.07.2025
В исторических регионах России появится новый заповедник
На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создадут государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Соответствующее... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T11:42
2025-07-06T11:42
2025-07-06T11:11
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новости
природа
заповедники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создадут государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.Территории ранее были частями степного заповедника, созданного в 1961 году. Их общая площадь составляет более трех тысяч гектаров."Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", – говорится в сообщении.Как отметили в кабмине, решение обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных, будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чегоВ Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объектыЧерноморский заповедник получил федеральный статус
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
заповедники
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости, природа, заповедники
В исторических регионах России появится новый заповедник
В Запорожской области и ДНР создадут природный заповедник "Степь Донецкая"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создадут государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Новая особо охраняемая природная территория включает в себя четыре кластера: "Кальмиусский", "Каменные могилы", "Меловая флора", "Хомутовская степь", – сказано в сообщении.
Территории ранее были частями степного заповедника, созданного в 1961 году. Их общая площадь составляет более трех тысяч гектаров.
"Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", – говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, решение обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных, будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции.
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