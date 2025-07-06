https://crimea.ria.ru/20250706/temperatura-morskoy-vody-v-krymu-1147750399.html

Температура морской воды в Крыму

Температура морской воды в Крыму - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Температура морской воды в Крыму

На фоне установившейся в Крыму и Севастополе жаркой погоды у берегов полуострова прогреваются Черное и Азовское моря. В республиканском гидрометцентре... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T14:35

2025-07-06T14:35

2025-07-06T14:35

температура морской воды в крыму

черное море

азовское море

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На фоне установившейся в Крыму и Севастополе жаркой погоды у берегов полуострова прогреваются Черное и Азовское моря. В республиканском гидрометцентре проинформировали о температуре морской воды на крымском побережье.Так, на южном берегу полуострова вода прогрелась до 21 градуса в Ялте и до 19 градусов в Алуште. В Феодосии морская вода чуть прохладнее – 18 градусов. Самая теплая вода в Севастополе – 22 градуса, до таких же значений прогрелось Азовское море, а в Керченском проливе – до 23 градусов. Самое прохладное море на сегодняшний день в Евпатории – там вода прогрелась всего до 16 градусов.Черное море у берегов Крыма не прогревалось до комфортных для купания температурных значений из-за регулярного вторжения холодного воздуха и подъема холодных водных масс из глубин моря к его поверхности. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Южного отделения Института Океанологии РАН им. П. П. Ширшова, руководитель лаборатории гидрофизики и моделирования, кандидат географических наук Сергей Куклев.Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее сообщала РИА Новости Крым, что температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Похолодание в Крыму весной и летом – эксперт назвал причинуКогда в Крым может прийти засуха – мнениеВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html

черное море

азовское море

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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