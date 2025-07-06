Путин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова
Путин в Кремле вручил вдове Михаила Гудкова вторую "Золотую Звезду" Героя России
© Telegram-канал Кремль. НовостиПутин в Кремле вручил вдове Михаила Гудкова вторую "Золотую Звезду" Героя России
© Telegram-канал Кремль. Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с вдовой погибшего заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова и вручил ей вторую медаль "Золотая Звезда", которой генерал-майор был награжден посмертно.
"К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевому посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, Ваш муж, любимый Вами человек, отец, сын своих родителей. Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах", – сказал Путин.
О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области.
6 июля президент России наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно и издал указ о присвоении его имени 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Именем офицера также будет названа улица Донецке, школа в ДНР и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.
Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.
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