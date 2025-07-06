https://crimea.ria.ru/20250706/putin-vruchil-medal-zolotaya-zvezda-vdove-geroya-rossii-gudkova-1147756767.html

Путин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова

Путин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Путин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова

Президент России Владимир Путин встретился с вдовой погибшего заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова и вручил ей вторую медаль "Золотая Звезда", которой... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T18:27

2025-07-06T18:27

2025-07-06T18:27

владимир путин (политик)

россия

герои сво

вооруженные силы россии

морская пехота

михаил гудков

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с вдовой погибшего заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова и вручил ей вторую медаль "Золотая Звезда", которой генерал-майор был награжден посмертно.О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области.6 июля президент России наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно и издал указ о присвоении его имени 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Именем офицера также будет названа улица Донецке, школа в ДНР и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, герои сво, вооруженные силы россии, морская пехота, михаил гудков, награды