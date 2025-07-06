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Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей
Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей
Граждане России пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей в рамках акции "Все для Победы!" Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T16:07
2025-07-06T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Граждане России пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей в рамках акции "Все для Победы!" Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"Из них 45 миллиардов рублей, по словам президента, были собраны по конкретным заявкам российских военнослужащих и боевых подразделений."Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование и технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое другое", – отметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ, участники и ветераны специальной военной операции, их родные и близкие получают поистине всеобщую, всенародную поддержку.Владимир Путин в воскресенье принял участие в работе форума "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". На площадке национального центра "Россия" президент осмотрел выставку об итогах трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!" В частности, глава государства ознакомился со стендами, посвященными гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя, достижениям Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки, других инновационных изделий для бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, новости сво, владимир путин (политик), общество, народный фронт, вооруженные силы россии
Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей

На нужды СВО в рамках акции "Все для Победы!" собрано более 54 миллиардов рублей – Путин

16:07 06.07.2025 (обновлено: 16:09 06.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Граждане России пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей в рамках акции "Все для Победы!" Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"

"В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции", – сказал глава государства.

Из них 45 миллиардов рублей, по словам президента, были собраны по конкретным заявкам российских военнослужащих и боевых подразделений.
"Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование и технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое другое", – отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ, участники и ветераны специальной военной операции, их родные и близкие получают поистине всеобщую, всенародную поддержку.
"Мы видим, что общественная поддержка гораздо более масштабная, она поистине всенародная. В ней участвует вся страна", – сказал глава государства.
Владимир Путин в воскресенье принял участие в работе форума "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". На площадке национального центра "Россия" президент осмотрел выставку об итогах трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!" В частности, глава государства ознакомился со стендами, посвященными гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя, достижениям Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки, других инновационных изделий для бойцов.
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