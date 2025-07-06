https://crimea.ria.ru/20250706/putin-rossiyane-peredali-na-nuzhdy-spetsoperatsii-bolee-54-milliardov-rubley-1147752876.html

Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей

Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей

Граждане России пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей в рамках акции "Все для Победы!" Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T16:07

2025-07-06T16:07

2025-07-06T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Граждане России пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей в рамках акции "Все для Победы!" Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"Из них 45 миллиардов рублей, по словам президента, были собраны по конкретным заявкам российских военнослужащих и боевых подразделений."Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование и технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое другое", – отметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ, участники и ветераны специальной военной операции, их родные и близкие получают поистине всеобщую, всенародную поддержку.Владимир Путин в воскресенье принял участие в работе форума "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". На площадке национального центра "Россия" президент осмотрел выставку об итогах трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!" В частности, глава государства ознакомился со стендами, посвященными гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя, достижениям Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки, других инновационных изделий для бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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