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Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
Президент РФ Владимир Путин присвоил имя дважды Героя России, заместителя главкома ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты,... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T09:58
2025-07-06T10:00
новости
михаил гудков
морская пехота
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил имя дважды Героя России, заместителя главкома ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой генерал-майор ранее командовал. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Впредь соединение будет именоваться 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова, говорится в указе.В воскресенье Владимир Путин присвоил Михаилу Гудкову вторую "Золотую Звезду" Героя России посмертно.О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области. Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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новости, михаил гудков, морская пехота, армия и флот, вооруженные силы россии
Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты

Путин присвоил имя дважды Героя России Гудкова 155-й гвардейской бригаде морской пехоты

09:58 06.07.2025 (обновлено: 10:00 06.07.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшие десантные корабли ВМФ РФ
Большие десантные корабли ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил имя дважды Героя России, заместителя главкома ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой генерал-майор ранее командовал. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова", – говорится в сообщении.
Впредь соединение будет именоваться 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова, говорится в указе.
В воскресенье Владимир Путин присвоил Михаилу Гудкову вторую "Золотую Звезду" Героя России посмертно.
О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области. Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиМихаил ГудковМорская пехотаАрмия и флотВооруженные силы России
 
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Заголовок открываемого материала
10:10Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно
09:58Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
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