https://crimea.ria.ru/20250706/putin-prisvoil-imya-gudkova-155-y-brigade-morskoy-pekhoty-1147746125.html

Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты

Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты

Президент РФ Владимир Путин присвоил имя дважды Героя России, заместителя главкома ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты,... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T09:58

2025-07-06T09:58

2025-07-06T10:00

новости

михаил гудков

морская пехота

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил имя дважды Героя России, заместителя главкома ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой генерал-майор ранее командовал. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Впредь соединение будет именоваться 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова, говорится в указе.В воскресенье Владимир Путин присвоил Михаилу Гудкову вторую "Золотую Звезду" Героя России посмертно.О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области. Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил гудков, морская пехота, армия и флот, вооруженные силы россии