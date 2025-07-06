https://crimea.ria.ru/20250706/putin-nazval-pogibshego-general-mayora-gudkova-nastoyaschim-russkim-ofitserom-1147752236.html

Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером

Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером

Погибший заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков был настоящим русским офицером и погиб на боевом посту, хотя опять появляться в боевых порядках у него не РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T15:52

2025-07-06T15:52

2025-07-06T16:00

владимир путин (политик)

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михаил гудков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Погибший заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков был настоящим русским офицером и погиб на боевом посту, хотя опять появляться в боевых порядках у него не было необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"По словам Путина, Гудков погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг."Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", – подчеркнул глава государства.Путин также сообщил, что имя погибшего офицера будет носить не только 155-я бригада, которой он командовал, но и улица в Донецке и школа в ДНР, а также филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области.6 июля президент России наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно и издал указ о присвоении его имени 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, армия и флот, михаил гудков