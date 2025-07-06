https://crimea.ria.ru/20250706/putin-nazval-pogibshego-general-mayora-gudkova-nastoyaschim-russkim-ofitserom-1147752236.html
Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером
Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером
Погибший заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков был настоящим русским офицером и погиб на боевом посту, хотя опять появляться в боевых порядках у него не РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T15:52
2025-07-06T15:52
2025-07-06T16:00
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Погибший заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков был настоящим русским офицером и погиб на боевом посту, хотя опять появляться в боевых порядках у него не было необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"По словам Путина, Гудков погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг."Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", – подчеркнул глава государства.Путин также сообщил, что имя погибшего офицера будет носить не только 155-я бригада, которой он командовал, но и улица в Донецке и школа в ДНР, а также филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области.6 июля президент России наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно и издал указ о присвоении его имени 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, армия и флот, михаил гудков
Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером
Дважды герой России Гудков до конца выполнил свой долг перед Отечеством – Путин
15:52 06.07.2025 (обновлено: 16:00 06.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Погибший заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков был настоящим русским офицером и погиб на боевом посту, хотя опять появляться в боевых порядках у него не было необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"
"2 июля на боевом посту погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгенбевич Гудков, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первого дня участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота", – сказал российский лидер.
По словам Путина, Гудков погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг.
"Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", – подчеркнул глава государства.
Путин также сообщил, что имя погибшего офицера будет носить не только 155-я бригада, которой он командовал, но и улица в Донецке и школа в ДНР, а также филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.
О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова
стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля
в одном из приграничных районов Курской области.
Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России
. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.
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