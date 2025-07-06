https://crimea.ria.ru/20250706/prirodnyy-antibiotik-v-krymu-nachnut-vyraschivat-dushitsu-novogo-pokoleniya-1147624029.html

Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения

Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения

В Крыму готовятся развернуть промышленное выращивание душицы, обладающей высоким содержанием природного антибиотика – карвакрола. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T19:48

2025-07-06T19:48

2025-07-06T19:48

здоровье

радио "спутник в крыму"

лекарственные растения

растения крыма

крым

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В Крыму планируют выращивать душицу в промышленных масштабах В Крыму планируют выращивать душицу в промышленных масштабах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Крыму готовятся развернуть промышленное выращивание душицы, обладающей высоким содержанием природного антибиотика – карвакрола. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила старший научный сотрудник селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Мягких.Специалист рассказала, что карвакрол – это ключевой компонент эфирного масла душицы, по силе действия сравнимый с синтетическими антибиотиками. Именно этот природный фитобиотик может стать альтернативой запрещенным с марта 2025 года антибиотикам в животноводстве.Всего ученые института разработали три сорта душицы, каждый из которых имеет свою специализацию. "Урусвати" предназначена для чая и пищевого использования, "аккая" – урожайный сорт для ветеринарии и кормовых добавок и "квазар" – эфиромасличный сорт, идеальный для создания фитопрепаратов и приправ.Старший научный сотрудник уточнила, что крымские сорта не требуют орошения и могут расти по всему региону, кроме засоленных почв. Проект по выращиваю в регионе запланирован масштабный, но, по словам специалиста, вполне реализуемый.В перспективе крымские ученые планируют дальнейшую селекцию, стремясь повысить содержание карвакрола до 90%, и увеличить урожайность. Такой подход позволит обеспечить не только республику, но и другие регионы России экологически чистыми средствами для сельского хозяйства, а также открыть новые направления в фитотерапии.Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок. Для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки, например, возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лавандыНа масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розуОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век

https://crimea.ria.ru/20220127/v-krymu-sozdali-efiromaslichnye-kultury-povyshennoy-produktivnosti-1122171772.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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