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Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения
Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения
В Крыму готовятся развернуть промышленное выращивание душицы, обладающей высоким содержанием природного антибиотика – карвакрола. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T19:48
2025-07-06T19:48
здоровье
радио "спутник в крыму"
лекарственные растения
растения крыма
крым
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В Крыму планируют выращивать душицу в промышленных масштабах
В Крыму планируют выращивать душицу в промышленных масштабах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Крыму готовятся развернуть промышленное выращивание душицы, обладающей высоким содержанием природного антибиотика – карвакрола. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила старший научный сотрудник селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Мягких.Специалист рассказала, что карвакрол – это ключевой компонент эфирного масла душицы, по силе действия сравнимый с синтетическими антибиотиками. Именно этот природный фитобиотик может стать альтернативой запрещенным с марта 2025 года антибиотикам в животноводстве.Всего ученые института разработали три сорта душицы, каждый из которых имеет свою специализацию. "Урусвати" предназначена для чая и пищевого использования, "аккая" – урожайный сорт для ветеринарии и кормовых добавок и "квазар" – эфиромасличный сорт, идеальный для создания фитопрепаратов и приправ.Старший научный сотрудник уточнила, что крымские сорта не требуют орошения и могут расти по всему региону, кроме засоленных почв. Проект по выращиваю в регионе запланирован масштабный, но, по словам специалиста, вполне реализуемый.В перспективе крымские ученые планируют дальнейшую селекцию, стремясь повысить содержание карвакрола до 90%, и увеличить урожайность. Такой подход позволит обеспечить не только республику, но и другие регионы России экологически чистыми средствами для сельского хозяйства, а также открыть новые направления в фитотерапии.Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок. Для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки, например, возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лавандыНа масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розуОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
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РИА Новости Крым
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здоровье, лекарственные растения, растения крыма, крым
Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения

В Крыму начинают выращивание уникальной душицы с лечебными свойствами

19:48 06.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДушица обыкновенная
Душица обыкновенная - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Крыму готовятся развернуть промышленное выращивание душицы, обладающей высоким содержанием природного антибиотика – карвакрола. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила старший научный сотрудник селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Мягких.
В Крыму планируют выращивать душицу в промышленных масштабах
19:48
Специалист рассказала, что карвакрол – это ключевой компонент эфирного масла душицы, по силе действия сравнимый с синтетическими антибиотиками. Именно этот природный фитобиотик может стать альтернативой запрещенным с марта 2025 года антибиотикам в животноводстве.
"К нам в институт обращались сельхозтоваропроизводители, которые хотели бы получать порядка 200 килограммов эфирного масла душицы в месяц. Это порядка 20 гектаров полей надо вырастить", – поделилась эксперт.
Всего ученые института разработали три сорта душицы, каждый из которых имеет свою специализацию. "Урусвати" предназначена для чая и пищевого использования, "аккая" – урожайный сорт для ветеринарии и кормовых добавок и "квазар" – эфиромасличный сорт, идеальный для создания фитопрепаратов и приправ.
Старший научный сотрудник уточнила, что крымские сорта не требуют орошения и могут расти по всему региону, кроме засоленных почв. Проект по выращиваю в регионе запланирован масштабный, но, по словам специалиста, вполне реализуемый.
"Вот нами зачеренковано порядка 35 тысяч саженцев. И у нас есть заказчик, который к нам обратился за получением посадочного материала. Также есть способы, которые позволяют быстрее получить посадочный материал с помощью биотехнологических методов. То есть перспективы для развития есть, и хорошие", – подчеркнула эксперт.
В перспективе крымские ученые планируют дальнейшую селекцию, стремясь повысить содержание карвакрола до 90%, и увеличить урожайность. Такой подход позволит обеспечить не только республику, но и другие регионы России экологически чистыми средствами для сельского хозяйства, а также открыть новые направления в фитотерапии.
Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок. Для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки, например, возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними.
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Заголовок открываемого материала
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