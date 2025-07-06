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Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек
Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек
Число погибших в результате наводнения в американском штате Техас возросло как минимум до 50, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T08:39
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новости
сша
техас
наводнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в американском штате Техас возросло как минимум до 50, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 27 погибших, включая девять детей.В пострадавший от наводнения район прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба США сообщила в соцсети Х о чрезвычайной ситуации в нескольких городах округа Керр. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу с разгулом стихии власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, сша, техас, наводнение, стихия
Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек

Под угрозой наводнения в Техасе более 500 тысяч человек – погибли уже не менее пятидесяти

08:39 06.07.2025
 
© Adventurous.tvНаводнение в Техасе
Наводнение в Техасе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в американском штате Техас возросло как минимум до 50, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
"Из-за сильного наводнения в Техасе погибли не менее 50 человек", – говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось о 27 погибших, включая девять детей.
В пострадавший от наводнения район прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба США сообщила в соцсети Х о чрезвычайной ситуации в нескольких городах округа Керр. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу с разгулом стихии власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию.
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