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Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек

Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек

Число погибших в результате наводнения в американском штате Техас возросло как минимум до 50, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T08:39

2025-07-06T08:39

2025-07-06T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в американском штате Техас возросло как минимум до 50, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 27 погибших, включая девять детей.В пострадавший от наводнения район прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба США сообщила в соцсети Х о чрезвычайной ситуации в нескольких городах округа Керр. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу с разгулом стихии власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, техас, наводнение, стихия