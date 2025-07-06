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Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке
Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке
В отдалении от туристических проторенных дорог на северо-востоке Крыма, там, где Салгир поворачивает к Азовскому морю, посередине небольшого села Цветущее вот... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T09:48
2025-07-06T08:40
фотоленты
крым
история
сельское хозяйство
внутренний туризм
нижнегорский район
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В отдалении от туристических проторенных дорог на северо-востоке Крыма, там, где Салгир поворачивает к Азовскому морю, посередине небольшого села Цветущее вот уже полтора века стоит красивая кирпичная усадьба - удивительная для такого отдаленного уголка полуострова. Здесь нет туристов, редкая машина остановится и ее пассажиры выйдут полюбоваться кирпичными домами невиданной в Крыму красы. Усадьба носит имя помещика Иосифа Шатилова - селекционера, основателя одной из первых в России опытных селекционных станций. Всю жизнь он интересовался естественными науками, любил фотографироваться и охотиться. Закончив Харьковский университет, Иосиф Шатилов, у отца которого на Южном берегу Крыма уже было имение, устроился на службу к градоначальнику Керчи и не один раз принимал участие в раскопках керченских курганов. Одновременно занимался сельским хозяйством в имении своего дядюшки. Там он начал собирать коллекцию чучел птиц Таврического полуострова, которую, через несколько десятилетий пополнив до 400 экземпляров, подарил Зоологическому музею Московского университета. Также в крымских степях помещик наблюдал за дикими лошадьми - тарпанами. Его статьи об этих животных стали первыми в их изучении, а любительские фото - единственными фотографиями затем вымерших животных.В 1854 году Шатилов избирается действительным членом Императорского московского общества сельского хозяйства, через 10 лет и до конца своей жизни становится его президентом. В 1858 году Иосиф Шатилов стал одним из основателей созданного при обществе комитета акклиматизации растений, был членом многих сельскохозяйственных и научных обществ и организаций, автором множества научных статей по сельскому хозяйству.В Шатиловке её владелец заложил парк, фруктовый сад, организовал образцовое хозяйство, в котором применял новейшие методы селекции и организации дела. Так, например, для защиты урожая зерновых от сильных степных ветров он высаживает лесополосы. Также заводит овец крымской породы, которых успешно акклиматизирует в своем родовом имении под Орлом. В домах, которые можно увидеть сейчас в усадьбе, Шатилов если и жил, то совсем не долго: комплекс усадьбы был окончательно возведен в 1888 году уже при новом владельце - Давиде Роговском, который и достраивал господский и гостевой дома, каретный двор и другие постройки. Иосиф Шатилов умер 26 декабря 1889 по старому стилю и похоронен в своем родовом имении Моховое в Орловской области. Его дело селекционера на Черноземье продолжил сын Иван. А крымчанам на память о Шатиловых остались крепкие кирпичные дома, выведенные им сорта зерновых и лесополосы как метод защиты сельских культур.
https://crimea.ria.ru/20250515/alupka-gotova-k-kurortnomu-sezonu-2025-chto-ozhidaet-gostey-lisey-nory-1146458514.html
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крым, история, сельское хозяйство, внутренний туризм, нижнегорский район
Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке

Старинная усадьба помещика-селекционера Шатилова в крымской глубинке ждет туристов

09:48 06.07.2025
 
© Дмитрий МакеевУсадьба Шатилова
Усадьба Шатилова
© Дмитрий Макеев
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В отдалении от туристических проторенных дорог на северо-востоке Крыма, там, где Салгир поворачивает к Азовскому морю, посередине небольшого села Цветущее вот уже полтора века стоит красивая кирпичная усадьба - удивительная для такого отдаленного уголка полуострова.
Здесь нет туристов, редкая машина остановится и ее пассажиры выйдут полюбоваться кирпичными домами невиданной в Крыму красы.
Усадьба носит имя помещика Иосифа Шатилова - селекционера, основателя одной из первых в России опытных селекционных станций. Всю жизнь он интересовался естественными науками, любил фотографироваться и охотиться.
Закончив Харьковский университет, Иосиф Шатилов, у отца которого на Южном берегу Крыма уже было имение, устроился на службу к градоначальнику Керчи и не один раз принимал участие в раскопках керченских курганов. Одновременно занимался сельским хозяйством в имении своего дядюшки. Там он начал собирать коллекцию чучел птиц Таврического полуострова, которую, через несколько десятилетий пополнив до 400 экземпляров, подарил Зоологическому музею Московского университета.
Также в крымских степях помещик наблюдал за дикими лошадьми - тарпанами. Его статьи об этих животных стали первыми в их изучении, а любительские фото - единственными фотографиями затем вымерших животных.
В 1854 году Шатилов избирается действительным членом Императорского московского общества сельского хозяйства, через 10 лет и до конца своей жизни становится его президентом. В 1858 году Иосиф Шатилов стал одним из основателей созданного при обществе комитета акклиматизации растений, был членом многих сельскохозяйственных и научных обществ и организаций, автором множества научных статей по сельскому хозяйству.
В Шатиловке её владелец заложил парк, фруктовый сад, организовал образцовое хозяйство, в котором применял новейшие методы селекции и организации дела. Так, например, для защиты урожая зерновых от сильных степных ветров он высаживает лесополосы. Также заводит овец крымской породы, которых успешно акклиматизирует в своем родовом имении под Орлом.
В домах, которые можно увидеть сейчас в усадьбе, Шатилов если и жил, то совсем не долго: комплекс усадьбы был окончательно возведен в 1888 году уже при новом владельце - Давиде Роговском, который и достраивал господский и гостевой дома, каретный двор и другие постройки.
Иосиф Шатилов умер 26 декабря 1889 по старому стилю и похоронен в своем родовом имении Моховое в Орловской области. Его дело селекционера на Черноземье продолжил сын Иван. А крымчанам на память о Шатиловых остались крепкие кирпичные дома, выведенные им сорта зерновых и лесополосы как метод защиты сельских культур.
© Дмитрий Макеев

Площадь Шатиловки была в общей сложности 18000 десятин - более 19,5 тыс га. На фото: ворота входа в усадьбу.

Усадьба Шатилова
1 из 14

Площадь Шатиловки была в общей сложности 18000 десятин - более 19,5 тыс га. На фото: ворота входа в усадьбу.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

От усадьбы на бывших землях Шатилова до наших дней дошло несколько построек: конюшня, центральное здание и гостевой дом.

Усадьба Шатилова
2 из 14

От усадьбы на бывших землях Шатилова до наших дней дошло несколько построек: конюшня, центральное здание и гостевой дом.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Здания выкладывались из кирпича, завод по изготовлению которого находился в нынешнем селе Изобильное Нижнегорского района.

Усадьба Шатилова
3 из 14

Здания выкладывались из кирпича, завод по изготовлению которого находился в нынешнем селе Изобильное Нижнегорского района.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Кирпич - необычный для Крыма строительный материал. Но именно из кирпича было построено родовое имение Шатиловых под Орлом.

Усадьба Шатилова
4 из 14

Кирпич - необычный для Крыма строительный материал. Но именно из кирпича было построено родовое имение Шатиловых под Орлом.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Из такого же кирпича выложены некоторые жилые дома жителей сел Изобильное и Цветущее.

Усадьба Шатилова
5 из 14

Из такого же кирпича выложены некоторые жилые дома жителей сел Изобильное и Цветущее.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Основательные погреба - для фруктового урожая.

Усадьба Шатилова
6 из 14

Основательные погреба - для фруктового урожая.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В 1920 году на базе имения организовали совхоз, в зданиях усадьбы расположилась контора совхоза.

Усадьба Шатилова
7 из 14

В 1920 году на базе имения организовали совхоз, в зданиях усадьбы расположилась контора совхоза.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Бытует версия, что во время Великой Отечественной войны именно в этом доме размещался полевой штаб фельдмаршала Эриха фон Манштейна.

Усадьба Шатилова
8 из 14

Бытует версия, что во время Великой Отечественной войны именно в этом доме размещался полевой штаб фельдмаршала Эриха фон Манштейна.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В 1990-е годы совхоз ликвидировали, местные жители разграбили усадьбу, сняли рамы, двери и окна,, забрали старинную черепицу.

Усадьба Шатилова
9 из 14

В 1990-е годы совхоз ликвидировали, местные жители разграбили усадьбу, сняли рамы, двери и окна,, забрали старинную черепицу.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Они же в лихие 90-е вырубили в парке вековые дубы, кору с которых пустили на изготовление из самогонки поддельного коньяка.

Усадьба Шатилова
10 из 14

Они же в лихие 90-е вырубили в парке вековые дубы, кору с которых пустили на изготовление из самогонки поддельного коньяка.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Сейчас усадьба возрождается. В 2010 году ее начал реставрировать местный предприниматель.

Усадьба Шатилова
11 из 14

Сейчас усадьба возрождается. В 2010 году ее начал реставрировать местный предприниматель.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В особняке отремонтированы полы, потолок, проведен свет. Летом в нем иногда проходят выставки художников, а в парке - свадьбы и праздники.

Усадьба Шатилова
12 из 14

В особняке отремонтированы полы, потолок, проведен свет. Летом в нем иногда проходят выставки художников, а в парке - свадьбы и праздники.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Кроме того, в главной усадьбе собираются со временем сделать небольшой музей со старинной утварью.

Усадьба Шатилова
13 из 14

Кроме того, в главной усадьбе собираются со временем сделать небольшой музей со старинной утварью.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

При этом объектом культурного наследия усадьба Шатилова не является, фактически оставаясь народной достопримечательностью крымской глубинки.

Усадьба Шатилова
14 из 14

При этом объектом культурного наследия усадьба Шатилова не является, фактически оставаясь народной достопримечательностью крымской глубинки.

© Дмитрий Макеев
1 из 14

Площадь Шатиловки была в общей сложности 18000 десятин - более 19,5 тыс га. На фото: ворота входа в усадьбу.

© Дмитрий Макеев
2 из 14

От усадьбы на бывших землях Шатилова до наших дней дошло несколько построек: конюшня, центральное здание и гостевой дом.

© Дмитрий Макеев
3 из 14

Здания выкладывались из кирпича, завод по изготовлению которого находился в нынешнем селе Изобильное Нижнегорского района.

© Дмитрий Макеев
4 из 14

Кирпич - необычный для Крыма строительный материал. Но именно из кирпича было построено родовое имение Шатиловых под Орлом.

© Дмитрий Макеев
5 из 14

Из такого же кирпича выложены некоторые жилые дома жителей сел Изобильное и Цветущее.

© Дмитрий Макеев
6 из 14

Основательные погреба - для фруктового урожая.

© Дмитрий Макеев
7 из 14

В 1920 году на базе имения организовали совхоз, в зданиях усадьбы расположилась контора совхоза.

© Дмитрий Макеев
8 из 14

Бытует версия, что во время Великой Отечественной войны именно в этом доме размещался полевой штаб фельдмаршала Эриха фон Манштейна.

© Дмитрий Макеев
9 из 14

В 1990-е годы совхоз ликвидировали, местные жители разграбили усадьбу, сняли рамы, двери и окна,, забрали старинную черепицу.

© Дмитрий Макеев
10 из 14

Они же в лихие 90-е вырубили в парке вековые дубы, кору с которых пустили на изготовление из самогонки поддельного коньяка.

© Дмитрий Макеев
11 из 14

Сейчас усадьба возрождается. В 2010 году ее начал реставрировать местный предприниматель.

© Дмитрий Макеев
12 из 14

В особняке отремонтированы полы, потолок, проведен свет. Летом в нем иногда проходят выставки художников, а в парке - свадьбы и праздники.

© Дмитрий Макеев
13 из 14

Кроме того, в главной усадьбе собираются со временем сделать небольшой музей со старинной утварью.

© Дмитрий Макеев
14 из 14

При этом объектом культурного наследия усадьба Шатилова не является, фактически оставаясь народной достопримечательностью крымской глубинки.

© Дмитрий Макеев
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