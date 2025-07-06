https://crimea.ria.ru/20250706/neizvestnyy-turistam-krym-starinnye-doma-v-selskoy-glubinke-1147685689.html

Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке

Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке

В отдалении от туристических проторенных дорог на северо-востоке Крыма, там, где Салгир поворачивает к Азовскому морю, посередине небольшого села Цветущее вот... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T09:48

2025-07-06T09:48

2025-07-06T08:40

фотоленты

крым

история

сельское хозяйство

внутренний туризм

нижнегорский район

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В отдалении от туристических проторенных дорог на северо-востоке Крыма, там, где Салгир поворачивает к Азовскому морю, посередине небольшого села Цветущее вот уже полтора века стоит красивая кирпичная усадьба - удивительная для такого отдаленного уголка полуострова. Здесь нет туристов, редкая машина остановится и ее пассажиры выйдут полюбоваться кирпичными домами невиданной в Крыму красы. Усадьба носит имя помещика Иосифа Шатилова - селекционера, основателя одной из первых в России опытных селекционных станций. Всю жизнь он интересовался естественными науками, любил фотографироваться и охотиться. Закончив Харьковский университет, Иосиф Шатилов, у отца которого на Южном берегу Крыма уже было имение, устроился на службу к градоначальнику Керчи и не один раз принимал участие в раскопках керченских курганов. Одновременно занимался сельским хозяйством в имении своего дядюшки. Там он начал собирать коллекцию чучел птиц Таврического полуострова, которую, через несколько десятилетий пополнив до 400 экземпляров, подарил Зоологическому музею Московского университета. Также в крымских степях помещик наблюдал за дикими лошадьми - тарпанами. Его статьи об этих животных стали первыми в их изучении, а любительские фото - единственными фотографиями затем вымерших животных.В 1854 году Шатилов избирается действительным членом Императорского московского общества сельского хозяйства, через 10 лет и до конца своей жизни становится его президентом. В 1858 году Иосиф Шатилов стал одним из основателей созданного при обществе комитета акклиматизации растений, был членом многих сельскохозяйственных и научных обществ и организаций, автором множества научных статей по сельскому хозяйству.В Шатиловке её владелец заложил парк, фруктовый сад, организовал образцовое хозяйство, в котором применял новейшие методы селекции и организации дела. Так, например, для защиты урожая зерновых от сильных степных ветров он высаживает лесополосы. Также заводит овец крымской породы, которых успешно акклиматизирует в своем родовом имении под Орлом. В домах, которые можно увидеть сейчас в усадьбе, Шатилов если и жил, то совсем не долго: комплекс усадьбы был окончательно возведен в 1888 году уже при новом владельце - Давиде Роговском, который и достраивал господский и гостевой дома, каретный двор и другие постройки. Иосиф Шатилов умер 26 декабря 1889 по старому стилю и похоронен в своем родовом имении Моховое в Орловской области. Его дело селекционера на Черноземье продолжил сын Иван. А крымчанам на память о Шатиловых остались крепкие кирпичные дома, выведенные им сорта зерновых и лесополосы как метод защиты сельских культур.

https://crimea.ria.ru/20250515/alupka-gotova-k-kurortnomu-sezonu-2025-chto-ozhidaet-gostey-lisey-nory-1146458514.html

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крым, история, сельское хозяйство, внутренний туризм, нижнегорский район