https://crimea.ria.ru/20250706/na-ukraine-proizoshel-sboy-v-rabote-reaktora-yuzhno-ukrainskoy-aes-1147746799.html
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС
Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T10:39
2025-07-06T10:39
2025-07-06T11:07
новости
южно-украинская аэс
атомная энергетика
украина
происшествия
магатэ
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147746855_0:138:1355:900_1920x0_80_0_0_dc18e820ebf1d489b70439bf572edab6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.Как отмечается в статье, в служебной записке нет дополнительной информации о характере сбоя на АЭС. Однако инциденты с энергоблоками, в частности, повреждение топливного стержня или активной зоны реактора, могут привести к загрязнению окружающей среды в результате постепенных утечек, если ее не обнаружить на ранней стадии или скрыть.В служебной записке, на которую ссылается газета, отмечается, что руководитель СБУ в Южноукраинске, некто полковник А. Семенюк, "не позволил МАГАТЭ" сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции.Отмечается, что Украина не только скрывает свои внутренние проблемы ядерной безопасности, но и может распространить это сокрытие на международную цепочку отчетности.Южно-Украинская атомная электростанция расположена недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области. Первая по мощности атомная электростанция Украины. Суммарная мощность энергоблоков – 2850 МВт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147746855_155:0:1355:900_1920x0_80_0_0_97fc000a800d625bfb5de54afa606983.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, южно-украинская аэс, атомная энергетика, украина, происшествия, магатэ, сбу (служба безопасности украины)
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС – Киев скрыл данные
10:39 06.07.2025 (обновлено: 11:07 06.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым.
Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет
турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.
"Неисправность могла произойти в самом реакторе, в котором произошла ядерная реакция, или в критически важных системах безопасности, связанных с ним. В записке четко указано, что указанный сбой произошел из-за "нарушения условий эксплуатации". Однако вследствие деятельности СБУ по сокрытию информации этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ", – говорится в публикации.
Как отмечается в статье, в служебной записке нет дополнительной информации о характере сбоя на АЭС. Однако инциденты с энергоблоками, в частности, повреждение топливного стержня или активной зоны реактора, могут привести к загрязнению окружающей среды в результате постепенных утечек, если ее не обнаружить на ранней стадии или скрыть.
В служебной записке, на которую ссылается газета, отмечается, что руководитель СБУ в Южноукраинске, некто полковник А. Семенюк, "не позволил МАГАТЭ" сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции.
"Неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник "передал информацию о неисправности властям в пользу Украины" и что "этот инцидент не был включен в расследование", – указывает издание.
Отмечается, что Украина не только скрывает свои внутренние проблемы ядерной безопасности, но и может распространить это сокрытие на международную цепочку отчетности.
Южно-Украинская атомная электростанция расположена недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области. Первая по мощности атомная электростанция Украины. Суммарная мощность энергоблоков – 2850 МВт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.