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Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС

Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС

Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T10:39

2025-07-06T10:39

2025-07-06T11:07

новости

южно-украинская аэс

атомная энергетика

украина

происшествия

магатэ

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.Как отмечается в статье, в служебной записке нет дополнительной информации о характере сбоя на АЭС. Однако инциденты с энергоблоками, в частности, повреждение топливного стержня или активной зоны реактора, могут привести к загрязнению окружающей среды в результате постепенных утечек, если ее не обнаружить на ранней стадии или скрыть.В служебной записке, на которую ссылается газета, отмечается, что руководитель СБУ в Южноукраинске, некто полковник А. Семенюк, "не позволил МАГАТЭ" сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции.Отмечается, что Украина не только скрывает свои внутренние проблемы ядерной безопасности, но и может распространить это сокрытие на международную цепочку отчетности.Южно-Украинская атомная электростанция расположена недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области. Первая по мощности атомная электростанция Украины. Суммарная мощность энергоблоков – 2850 МВт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, южно-украинская аэс, атомная энергетика, украина, происшествия, магатэ, сбу (служба безопасности украины)