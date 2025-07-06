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Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС
Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T10:39
2025-07-06T11:07
новости
южно-украинская аэс
атомная энергетика
украина
происшествия
магатэ
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.Как отмечается в статье, в служебной записке нет дополнительной информации о характере сбоя на АЭС. Однако инциденты с энергоблоками, в частности, повреждение топливного стержня или активной зоны реактора, могут привести к загрязнению окружающей среды в результате постепенных утечек, если ее не обнаружить на ранней стадии или скрыть.В служебной записке, на которую ссылается газета, отмечается, что руководитель СБУ в Южноукраинске, некто полковник А. Семенюк, "не позволил МАГАТЭ" сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции.Отмечается, что Украина не только скрывает свои внутренние проблемы ядерной безопасности, но и может распространить это сокрытие на международную цепочку отчетности.Южно-Украинская атомная электростанция расположена недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области. Первая по мощности атомная электростанция Украины. Суммарная мощность энергоблоков – 2850 МВт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, южно-украинская аэс, атомная энергетика, украина, происшествия, магатэ, сбу (служба безопасности украины)
Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС

Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС – Киев скрыл данные

10:39 06.07.2025 (обновлено: 11:07 06.07.2025)
 
© Южно-Украинская АЭСЮжно-Украинская АЭС. Архивное фото
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
© Южно-Украинская АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киев скрыл от широкой общественности сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.

"Неисправность могла произойти в самом реакторе, в котором произошла ядерная реакция, или в критически важных системах безопасности, связанных с ним. В записке четко указано, что указанный сбой произошел из-за "нарушения условий эксплуатации". Однако вследствие деятельности СБУ по сокрытию информации этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ", – говорится в публикации.

Как отмечается в статье, в служебной записке нет дополнительной информации о характере сбоя на АЭС. Однако инциденты с энергоблоками, в частности, повреждение топливного стержня или активной зоны реактора, могут привести к загрязнению окружающей среды в результате постепенных утечек, если ее не обнаружить на ранней стадии или скрыть.
В служебной записке, на которую ссылается газета, отмечается, что руководитель СБУ в Южноукраинске, некто полковник А. Семенюк, "не позволил МАГАТЭ" сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции.

"Неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник "передал информацию о неисправности властям в пользу Украины" и что "этот инцидент не был включен в расследование", – указывает издание.

Отмечается, что Украина не только скрывает свои внутренние проблемы ядерной безопасности, но и может распространить это сокрытие на международную цепочку отчетности.
Южно-Украинская атомная электростанция расположена недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области. Первая по мощности атомная электростанция Украины. Суммарная мощность энергоблоков 2850 МВт.
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НовостиЮжно-украинская АЭСАтомная энергетикаУкраинаПроисшествияМАГАТЭСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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