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Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T22:33
2025-07-06T22:33
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.О приостановке катеров и паромов сообщалось в 22:00, при этом причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

22:33 06.07.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
О приостановке катеров и паромов сообщалось в 22:00, при этом причина остановки не указывалась.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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