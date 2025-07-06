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Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России,... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T20:20
2025-07-06T20:45
брикс
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россия
сотрудничество
политика
в мире
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России, сообщает РИА Новости.Лидеры БРИКС выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к мирной договоренности и отметили, что ценят актуальные предложения о посредничестве в этом вопросе.Также лидеры БРИКС в декларации саммита подчеркнули, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированной палестинской территории. В декларации лидеры БРИКС также призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории и подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этой страны.Лидеры стран БРИКС также отметили, что выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ. Кроме того, они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта, заявив о необходимости контроля над подобными вооружениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брикс, новости, россия, сотрудничество, политика, в мире, чп с поездами в брянской и курской областях
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России

Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России

20:20 06.07.2025 (обновлено: 20:45 06.07.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкXVII саммит БРИКС
XVII саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России, сообщает РИА Новости.
"Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей", – указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.
Лидеры БРИКС выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к мирной договоренности и отметили, что ценят актуальные предложения о посредничестве в этом вопросе.
Также лидеры БРИКС в декларации саммита подчеркнули, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированной палестинской территории. В декларации лидеры БРИКС также призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории и подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этой страны.
Лидеры стран БРИКС также отметили, что выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ. Кроме того, они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта, заявив о необходимости контроля над подобными вооружениями.
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