https://crimea.ria.ru/20250706/lidery-briks-v-deklaratsii-sammita-osudili-ataki-na-zhd-i-mosty-v-rossii-1147758091.html
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России,... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T20:20
2025-07-06T20:20
2025-07-06T20:45
брикс
новости
россия
сотрудничество
политика
в мире
чп с поездами в брянской и курской областях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758177_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_5e6c2608ab148e1abedc3bd10873eb5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России, сообщает РИА Новости.Лидеры БРИКС выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к мирной договоренности и отметили, что ценят актуальные предложения о посредничестве в этом вопросе.Также лидеры БРИКС в декларации саммита подчеркнули, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированной палестинской территории. В декларации лидеры БРИКС также призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории и подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этой страны.Лидеры стран БРИКС также отметили, что выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ. Кроме того, они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта, заявив о необходимости контроля над подобными вооружениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250604/tri-terakta-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-organizovany-ukrainoy---sk-1146945494.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758177_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2b0e3a289a23d24f8a3f06c395280509.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, новости, россия, сотрудничество, политика, в мире, чп с поездами в брянской и курской областях
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
20:20 06.07.2025 (обновлено: 20:45 06.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России, сообщает РИА Новости.
"Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей", – указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.
Лидеры БРИКС выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к мирной договоренности и отметили, что ценят актуальные предложения о посредничестве в этом вопросе.
Также лидеры БРИКС в декларации саммита подчеркнули, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированной палестинской территории. В декларации лидеры БРИКС также призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории и подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этой страны.
Лидеры стран БРИКС также отметили, что выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ. Кроме того, они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта, заявив о необходимости контроля над подобными вооружениями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.