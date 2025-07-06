https://crimea.ria.ru/20250706/lidery-briks-v-deklaratsii-sammita-osudili-ataki-na-zhd-i-mosty-v-rossii-1147758091.html

Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России

Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России

Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России,... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T20:20

2025-07-06T20:20

2025-07-06T20:45

брикс

новости

россия

сотрудничество

политика

в мире

чп с поездами в брянской и курской областях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758177_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_5e6c2608ab148e1abedc3bd10873eb5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железную дорогу и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России, сообщает РИА Новости.Лидеры БРИКС выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к мирной договоренности и отметили, что ценят актуальные предложения о посредничестве в этом вопросе.Также лидеры БРИКС в декларации саммита подчеркнули, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированной палестинской территории. В декларации лидеры БРИКС также призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории и подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этой страны.Лидеры стран БРИКС также отметили, что выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ. Кроме того, они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта, заявив о необходимости контроля над подобными вооружениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250604/tri-terakta-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-organizovany-ukrainoy---sk-1146945494.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, новости, россия, сотрудничество, политика, в мире, чп с поездами в брянской и курской областях