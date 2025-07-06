https://crimea.ria.ru/20250706/lev-vyrvalsya-iz-kletki-v-turetskoy-antale-i-napal-na-mestnogo-zhitelya-1147749017.html

Лев вырвался из клетки в турецкой Анталье и напал на местного жителя

Лев вырвался из клетки в турецкой Анталье и напал на местного жителя - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Лев вырвался из клетки в турецкой Анталье и напал на местного жителя

Лев вырвался из клетки в парке животных в турецкой курортной Анталье, напал на местного жителя, сообщает газета Hürriyet. РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T13:27

2025-07-06T13:27

2025-07-06T13:29

турция

происшествия

животные

анталья

лев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Лев вырвался из клетки в парке животных в турецкой курортной Анталье, напал на местного жителя, сообщает газета Hürriyet.Лев напал на местного жителя, который работал в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения. Когда об инциденте стало известно, медицинская бригада доставила пострадавшего в больницу.Получив сообщение, жандармерия и полиция приняли меры безопасности в районе и начали поисковую операцию. Животное пытаются поймать при помощи беспилотника, отмечается в публикации.Когда было установлено, что в последний раз льва видели за отелями, поиски были перенесены в этот район. Для поиска сбежавшего хищника также был задействован беспилотник. Власти предупредили жителей, чтобы они не приближались к району происшествия, уточняет издание.22 июня в парке львов "Тайган" во время кормления львов в парке один из хищников напал на Олега Зубкова. Врачи Белогорской больницы прооперировали его. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. 24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.Через десять дней после случившегося Зубкова выписали из больницы. Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что продолжит общаться со львами в саванне.Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, животные, анталья, лев