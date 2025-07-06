Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост – проезда ждут почти 800 машин с двух сторон транспортного перехода
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани проезда ждали 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда начала расти очередь со стороны Керчи, час назад досмотра при выезде из Крыма ждали 120 авто.
"По состоянию на 15 часов в очереди со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
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