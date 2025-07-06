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Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
У Крымского моста вечером в воскресенье ждут проезда 50 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T22:08
2025-07-06T22:08
2025-07-06T22:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в воскресенье ждут проезда 50 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани проезда ждали 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда росла очередь со стороны Керчи.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
https://crimea.ria.ru/20250706/krymskiy-most--chto-nuzhno-uchest-pered-puteshestviem-1147680733.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
Крымский мост сейчас – проезда ждут 50 автомашин со стороны Кубани