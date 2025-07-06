https://crimea.ria.ru/20250706/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-vecherom-v-voskresene-1147760247.html

Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье

Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье

У Крымского моста вечером в воскресенье ждут проезда 50 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T22:08

2025-07-06T22:08

2025-07-06T22:08

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_449:572:3072:2048_1920x0_80_0_0_f095f162fe15748e7c0ae68b41df5b8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в воскресенье ждут проезда 50 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани проезда ждали 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда росла очередь со стороны Керчи.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

https://crimea.ria.ru/20250706/krymskiy-most--chto-nuzhno-uchest-pered-puteshestviem-1147680733.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту