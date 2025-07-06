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Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда
Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда
Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда №53/54... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T20:35
2025-07-06T20:46
гранд сервис экспресс
поезд
железная дорога
аэропорт
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда №53/54 сообщением Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург отправлением 6 июля, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Дополнительные вагоны отправятся сегодня как из Петербурга в Москву, так и в обратную сторону. Продажа билетов организована по классу 2К. Обслуживать пассажиров будут проводники ГСЭ, уточнили в компании.Приобрести билеты можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении и в железнодорожных кассах. Меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения, подчеркнули в ГСЭ.Средства противовоздушной обороны вечером в воскресенье сбили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По информации Росавиации, на 18:00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21:00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов.По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Брянской (30), Курской (29), Орловской (18) и Белгородской (17) областями.Днем в воскресенье над шестью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала 39 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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гранд сервис экспресс, поезд, железная дорога, аэропорт, москва, санкт-петербург, новости
Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда

Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили дополнительные вагоны в поезда

20:35 06.07.2025 (обновлено: 20:46 06.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда №53/54 сообщением Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург отправлением 6 июля, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
Дополнительные вагоны отправятся сегодня как из Петербурга в Москву, так и в обратную сторону. Продажа билетов организована по классу 2К. Обслуживать пассажиров будут проводники ГСЭ, уточнили в компании.
Приобрести билеты можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении и в железнодорожных кассах. Меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения, подчеркнули в ГСЭ.
Средства противовоздушной обороны вечером в воскресенье сбили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По информации Росавиации, на 18:00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21:00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов.
По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Брянской (30), Курской (29), Орловской (18) и Белгородской (17) областями.
Днем в воскресенье над шестью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала 39 украинских дронов.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезная дорогаАэропортМоскваСанкт-ПетербургНовости
 
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