Рейтинг@Mail.ru
Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250706/est-li-u-kieva-i-zapada-plan-deystviy-po-ukraine--mnenie-1147751369.html
Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение
Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение
Заявления и действия лидеров стран Европы и киевского режима свидетельствуют о том, что у них, в отличие от России, нет четкого плана действий по урегулированию РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T16:43
2025-07-06T16:43
мнения
радио "спутник в крыму"
леонид ивлев
россия
коллективный запад
переговоры
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/53/1106695351_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_176eebb70c5779db0606cda52100724a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Заявления и действия лидеров стран Европы и киевского режима свидетельствуют о том, что у них, в отличие от России, нет четкого плана действий по урегулированию конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.При этом предложения Москвы на переговорах содержат четкий план миротворческих усилий, подчеркнул Ивлев. Президент РФ Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом вновь подтвердил, что Россия намерена твердо придерживаться этого плана.Депутат отметил, что российские войска владеют преимуществом и стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения, а Украина "всячески извивается и не идет на продолжение переговорного процесса практически по всем пунктам".3 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин с Трампом обсудили УкраинуПутин стремится к урегулированию украинского конфликта – ТрампПутин оценил перспективу личной встречи с Трампом
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/53/1106695351_0:0:453:340_1920x0_80_0_0_a2a0b4780ae0259877b536d61147b802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, леонид ивлев, россия, коллективный запад, переговоры, украина
Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение

Только у России есть четкий план мирного урегулирования на Украине – депутат Госдумы

16:43 06.07.2025
 
© © Fotolia/ aviavladФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© © Fotolia/ aviavlad
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Заявления и действия лидеров стран Европы и киевского режима свидетельствуют о том, что у них, в отличие от России, нет четкого плана действий по урегулированию конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

"Украина сегодня существует вне правового поля: там "просроченный" президент, они не выполняют Женевские конвенции, сбивают наш самолет, который везет Украине ее же пленных, задерживают обмен телами. Жизнь вне правового поля приводит к тому, что они не знают, что делать. Ни у них, ни у Запада нет четкого плана действий по Украине, в отличие от России", – сказал парламентарий.

При этом предложения Москвы на переговорах содержат четкий план миротворческих усилий, подчеркнул Ивлев. Президент РФ Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом вновь подтвердил, что Россия намерена твердо придерживаться этого плана.
Депутат отметил, что российские войска владеют преимуществом и стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения, а Украина "всячески извивается и не идет на продолжение переговорного процесса практически по всем пунктам".
3 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин с Трампом обсудили Украину
Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп
Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияЛеонид ИвлевРоссияКоллективный ЗападПереговорыУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр
16:43Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение
16:16БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин
16:07Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей
15:52Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером
15:10Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
14:43За полдня в воскресенье над шестью регионами РФ ликвидировали 39 дронов
14:35Температура морской воды в Крыму
14:07Вертолет упал в Балтийское море
13:27Лев вырвался из клетки в турецкой Анталье и напал на местного жителя
13:03Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки
12:52Два человека погибли во время спортивного забега в Мурманской области
12:19Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море
12:14Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
12:10Крымский мост: оперативная информация к полудню воскресенья
11:42В исторических регионах России появится новый заповедник
11:08Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России
10:39Сбой в работе реактора произошел на Южно-Украинской АЭС
10:10Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно
09:58Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
Лента новостейМолния