https://crimea.ria.ru/20250706/est-li-u-kieva-i-zapada-plan-deystviy-po-ukraine--mnenie-1147751369.html

Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение

Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение

Заявления и действия лидеров стран Европы и киевского режима свидетельствуют о том, что у них, в отличие от России, нет четкого плана действий по урегулированию РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T16:43

2025-07-06T16:43

2025-07-06T16:43

мнения

радио "спутник в крыму"

леонид ивлев

россия

коллективный запад

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Заявления и действия лидеров стран Европы и киевского режима свидетельствуют о том, что у них, в отличие от России, нет четкого плана действий по урегулированию конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.При этом предложения Москвы на переговорах содержат четкий план миротворческих усилий, подчеркнул Ивлев. Президент РФ Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом вновь подтвердил, что Россия намерена твердо придерживаться этого плана.Депутат отметил, что российские войска владеют преимуществом и стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения, а Украина "всячески извивается и не идет на продолжение переговорного процесса практически по всем пунктам".3 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин с Трампом обсудили УкраинуПутин стремится к урегулированию украинского конфликта – ТрампПутин оценил перспективу личной встречи с Трампом

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, леонид ивлев, россия, коллективный запад, переговоры, украина