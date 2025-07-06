Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение
Только у России есть четкий план мирного урегулирования на Украине – депутат Госдумы
© © Fotolia/ aviavladФлаг Украины. Архивное фото
© © Fotolia/ aviavlad
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Заявления и действия лидеров стран Европы и киевского режима свидетельствуют о том, что у них, в отличие от России, нет четкого плана действий по урегулированию конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.
"Украина сегодня существует вне правового поля: там "просроченный" президент, они не выполняют Женевские конвенции, сбивают наш самолет, который везет Украине ее же пленных, задерживают обмен телами. Жизнь вне правового поля приводит к тому, что они не знают, что делать. Ни у них, ни у Запада нет четкого плана действий по Украине, в отличие от России", – сказал парламентарий.
При этом предложения Москвы на переговорах содержат четкий план миротворческих усилий, подчеркнул Ивлев. Президент РФ Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом вновь подтвердил, что Россия намерена твердо придерживаться этого плана.
Депутат отметил, что российские войска владеют преимуществом и стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения, а Украина "всячески извивается и не идет на продолжение переговорного процесса практически по всем пунктам".
3 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
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