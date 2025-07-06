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Еще 48 беспилотников уничтожили и перехватили над восемью регионами РФ
Еще 48 беспилотников уничтожили и перехватили над восемью регионами РФ - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Еще 48 беспилотников уничтожили и перехватили над восемью регионами РФ
Во второй половине дня в воскресенье над восемью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала еще 48 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T20:54
2025-07-06T20:54
2025-07-06T21:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Во второй половине дня в воскресенье над восемью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала еще 48 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.13 беспилотников нейтрализованы над Калужской областью, 10 – над Брянской, девять – над территорией Московского региона, по шесть – над Белгородской и Смоленской областями, два – над Ленинградской областью, по одному – над Курской и Новгородской областями.В первой половине дня в воскресенье над шестью регионами России были ликвидированы 39 украинских беспилотников.В ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем были нейтрализованы 120 украинских беспилотников.Накануне в течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников.В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Утром в субботу над Чувашией были уничтожены два дрона. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, калужская область, брянская область, московская область, белгородская область, смоленская область, ленинградская область, курская область, новгородская область, пво
Еще 48 беспилотников уничтожили и перехватили над восемью регионами РФ
Еще 48 беспилотников уничтожили и перехватили над восемью регионами России
20:54 06.07.2025 (обновлено: 21:02 06.07.2025)