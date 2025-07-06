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Два человека погибли во время спортивного забега в Мурманской области
Два человека погибли во время спортивного забега в Мурманской области - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Два человека погибли во время спортивного забега в Мурманской области
Два участника спортивного марафона в Мурманской области погибли на дистанции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T12:52
2025-07-06T12:52
2025-07-06T12:52
андрей чибис
мурманская область
новости
происшествия
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Два участника спортивного марафона в Мурманской области погибли на дистанции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь. Причины произошедшего будут тщательно расследованы, подчеркнул Чибис и проинформировал, что держит ситуацию на личном контроле.Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сообщили в ведомстве.И проинформировали, что в ходе массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега – погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.В региональном МЧС сообщили, что пострадал еще один участник спортивного мероприятия .н доставлен в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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андрей чибис, мурманская область, новости, происшествия, скорая помощь
Два человека погибли во время спортивного забега в Мурманской области
Два человека погибли во время спортивного забега в Мурманской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Два участника спортивного марафона в Мурманской области погибли на дистанции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"В ходе проведения трейла "Хибины" произошла трагедия – по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким", – сказано в сообщении главы региона.
Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь. Причины произошедшего будут тщательно расследованы, подчеркнул Чибис и проинформировал, что держит ситуацию на личном контроле.
Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сообщили в ведомстве.
И проинформировали, что в ходе массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега – погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.
В региональном МЧС сообщили, что пострадал еще один участник спортивного мероприятия .н доставлен в больницу.
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