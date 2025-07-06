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Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море
Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море
Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T12:19
2025-07-06T12:19
2025-07-06T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 украинских беспилотников.Еще один безэкипажный катер был ликвидирован в Черном море в четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделюВ Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещенияКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
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черное море, новости, новости сво, вооруженные силы россии, безэкипажные катера
Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря
12:19 06.07.2025 (обновлено: 12:37 06.07.2025)