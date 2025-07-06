https://crimea.ria.ru/20250706/chernomorskiy-flot-unichtozhil-tri-bezekipazhnykh-katera-v-chernom-more-1147748018.html

Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море

Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море

Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T12:19

2025-07-06T12:19

2025-07-06T12:37

черное море

новости

новости сво

вооруженные силы россии

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 украинских беспилотников.Еще один безэкипажный катер был ликвидирован в Черном море в четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделюВ Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещенияКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, новости, новости сво, вооруженные силы россии, безэкипажные катера