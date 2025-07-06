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БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин
БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин - РИА Новости Крым, 06.07.2025
БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин
Беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T16:16
2025-07-06T16:16
2025-07-06T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"По словам Путина, пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят народные деньги, вместо того чтобы развивать свои системы здравоохранения и ЖКХ, поднимать заработные платы.Президент подчеркнул, что сегодня вся страна является единым и сплоченным народным фронтом.Владимир Путин в воскресенье принял участие в работе форума "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". На площадке национального центра "Россия" президент осмотрел выставку об итогах трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!" Также глава государства вручил россиянам премию "Все для Победы!" за оказание помощи участникам спецоперации, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), онф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), коллективный запад, новости, поставки западного оружия украине
БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин
Переданные от Народного фронта дроны сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд – Путин
16:16 06.07.2025 (обновлено: 16:19 06.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"
"Только Народным фронтом поставлено в войска 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов", – сказал глава государства.
По словам Путина, пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят народные деньги, вместо того чтобы развивать свои системы здравоохранения и ЖКХ, поднимать заработные платы.
Президент подчеркнул, что сегодня вся страна является единым и сплоченным народным фронтом.
"Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте", – отметил глава государства.
Владимир Путин в воскресенье принял участие в работе форума "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". На площадке национального центра "Россия" президент осмотрел выставку об итогах трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!" Также глава государства вручил россиянам премию "Все для Победы!" за оказание помощи участникам спецоперации, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов
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