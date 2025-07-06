https://crimea.ria.ru/20250706/bpla-ot-narodnogo-fronta-sozhgli-vrazheskoy-tekhniki-na-2-mlrd--putin-1147753196.html

БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин

БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин - РИА Новости Крым, 06.07.2025

БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин

Беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T16:16

2025-07-06T16:16

2025-07-06T16:19

владимир путин (политик)

онф

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

коллективный запад

новости

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147753366_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_7a42dadc1f4608b7f85922ccad5abee1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"По словам Путина, пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят народные деньги, вместо того чтобы развивать свои системы здравоохранения и ЖКХ, поднимать заработные платы.Президент подчеркнул, что сегодня вся страна является единым и сплоченным народным фронтом.Владимир Путин в воскресенье принял участие в работе форума "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". На площадке национального центра "Россия" президент осмотрел выставку об итогах трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!" Также глава государства вручил россиянам премию "Все для Победы!" за оказание помощи участникам спецоперации, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), онф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), коллективный запад, новости, поставки западного оружия украине