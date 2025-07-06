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Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день
Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день
Более 200 беспилотников атаковали регионы России в течение дня в воскресенье. Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T21:43
2025-07-06T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 200 беспилотников атаковали регионы России в течение дня в воскресенье. Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Россияне пожертвовали на нужды фронта 54,5 миллиарда рублей в рамках программы "Все для Победы!" Президент РФ Владимир Путин наградил второй "Золотой Звездой" Героя России Михаила Гудкова посмертно. Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сотни беспилотников ВСУ уничтожены и перехвачены в воскресеньеВ ночь на воскресенье над десятью регионами России и Азовским морем были нейтрализованы 120 украинских беспилотников. В первой половине дня в воскресенье над шестью областями страны российская ПВО ликвидировала 39 украинских дронов. Во второй половине дня над восемью регионами противовоздушная оборона РФ перехватила и уничтожила еще 48 украинских беспилотников.Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье вечером сообщил об очередной попытке атаковать столицу. Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, летевших на город. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Освобождение населенных пунктов в ДНР и Харьковской областиВооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области, а бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.В целом за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции более 1100 боевиков убитыми и ранеными.54 миллиарда народных денег для фронтаПрезидент России Владимир Путин принял участие в форуме "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".По словам главы государства, только в рамках акции "Все для Победы!" россияне пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей.Из них 45 миллиардов рублей, по словам президента, были собраны по конкретным заявкам российских военнослужащих и боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование и технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое другое.Путин добавил, что одни только беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда долларов.Вторая "Золотая Звезда" для Михаила ГудковаПрезидент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Награду глава государства вручил вдове погибшего командира.По словам Путина, Гудков погиб в зоне боевых действий, до конца исполняя свой ратный долг перед Россией.Президент также издал указ о присвоении его имени 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Именем Михаила Гудкова также будет названа улица Донецке, школа в ДНР и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.Жесткая посадка АН-2 в ЗабайкальеВ Забайкальском крае совершил жесткую посадку самолет АН-2. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 11 человек, девять из них получили травмы. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, угрозы их жизни нет. Погибших нет, возгорания не произошло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день

Атака беспилотников на регионы России и 54 миллиарда для фронта – главное за день

21:43 06.07.2025 (обновлено: 22:00 06.07.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 200 беспилотников атаковали регионы России в течение дня в воскресенье. Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Россияне пожертвовали на нужды фронта 54,5 миллиарда рублей в рамках программы "Все для Победы!" Президент РФ Владимир Путин наградил второй "Золотой Звездой" Героя России Михаила Гудкова посмертно. Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Сотни беспилотников ВСУ уничтожены и перехвачены в воскресенье

В ночь на воскресенье над десятью регионами России и Азовским морем были нейтрализованы 120 украинских беспилотников. В первой половине дня в воскресенье над шестью областями страны российская ПВО ликвидировала 39 украинских дронов. Во второй половине дня над восемью регионами противовоздушная оборона РФ перехватила и уничтожила еще 48 украинских беспилотников.
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье вечером сообщил об очередной попытке атаковать столицу. Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, летевших на город. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Поезд
20:35
Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда

Освобождение населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области, а бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.
В целом за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции более 1100 боевиков убитыми и ранеными.
XVII саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
20:20
Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России

54 миллиарда народных денег для фронта

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".
По словам главы государства, только в рамках акции "Все для Победы!" россияне пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей.
Из них 45 миллиардов рублей, по словам президента, были собраны по конкретным заявкам российских военнослужащих и боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование и технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое другое.
Путин добавил, что одни только беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда долларов.
Крымская студентка стала лауреатом специальной премии Все для Победы!
21:17
Студентка из Крыма стала лауреатом специальной премии "Все для Победы!"

Вторая "Золотая Звезда" для Михаила Гудкова

Президент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Награду глава государства вручил вдове погибшего командира.
По словам Путина, Гудков погиб в зоне боевых действий, до конца исполняя свой ратный долг перед Россией.
Президент также издал указ о присвоении его имени 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Именем Михаила Гудкова также будет названа улица Донецке, школа в ДНР и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.
Флаг Украины. Архивное фото
16:43Радио "Спутник в Крыму"
Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение

Жесткая посадка АН-2 в Забайкалье

В Забайкальском крае совершил жесткую посадку самолет АН-2. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 11 человек, девять из них получили травмы. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, угрозы их жизни нет. Погибших нет, возгорания не произошло.
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
12:19
Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море
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22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
22:03В Севастополе закрыли рейд
21:43Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день
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