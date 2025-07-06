https://crimea.ria.ru/20250706/ataka-dronov-na-regiony-rossii-i-54-milliarda-dlya-fronta-glavnoe-za-den-1147759516.html

Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день

Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день

Более 200 беспилотников атаковали регионы России в течение дня в воскресенье. Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T21:43

2025-07-06T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 200 беспилотников атаковали регионы России в течение дня в воскресенье. Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Россияне пожертвовали на нужды фронта 54,5 миллиарда рублей в рамках программы "Все для Победы!" Президент РФ Владимир Путин наградил второй "Золотой Звездой" Героя России Михаила Гудкова посмертно. Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сотни беспилотников ВСУ уничтожены и перехвачены в воскресеньеВ ночь на воскресенье над десятью регионами России и Азовским морем были нейтрализованы 120 украинских беспилотников. В первой половине дня в воскресенье над шестью областями страны российская ПВО ликвидировала 39 украинских дронов. Во второй половине дня над восемью регионами противовоздушная оборона РФ перехватила и уничтожила еще 48 украинских беспилотников.Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье вечером сообщил об очередной попытке атаковать столицу. Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, летевших на город. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Освобождение населенных пунктов в ДНР и Харьковской областиВооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области, а бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.В целом за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции более 1100 боевиков убитыми и ранеными.54 миллиарда народных денег для фронтаПрезидент России Владимир Путин принял участие в форуме "Все для Победы!", организованном Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".По словам главы государства, только в рамках акции "Все для Победы!" россияне пожертвовали на поддержку специальной военной операции 54,5 миллиарда рублей.Из них 45 миллиардов рублей, по словам президента, были собраны по конкретным заявкам российских военнослужащих и боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование и технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое другое.Путин добавил, что одни только беспилотники, переданные в российские войска по линии Народного фронта, в зоне спецоперации уже уничтожили вражеской техники более чем на два миллиарда долларов.Вторая "Золотая Звезда" для Михаила ГудковаПрезидент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Награду глава государства вручил вдове погибшего командира.По словам Путина, Гудков погиб в зоне боевых действий, до конца исполняя свой ратный долг перед Россией.Президент также издал указ о присвоении его имени 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Именем Михаила Гудкова также будет названа улица Донецке, школа в ДНР и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.Жесткая посадка АН-2 в ЗабайкальеВ Забайкальском крае совершил жесткую посадку самолет АН-2. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 11 человек, девять из них получили травмы. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, угрозы их жизни нет. Погибших нет, возгорания не произошло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250706/iz-za-zaderzhek-aviareysov-v-stolichnykh-aeroportakh-dobavili-vagony-v-poezda-1147758410.html

https://crimea.ria.ru/20250706/lidery-briks-v-deklaratsii-sammita-osudili-ataki-na-zhd-i-mosty-v-rossii-1147758091.html

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