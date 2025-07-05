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Жара наступает: погода в Крыму 5 июля
Жара наступает: погода в Крыму 5 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Жара наступает: погода в Крыму 5 июля
В субботу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-05T00:01
2025-07-05T00:01
2025-07-04T20:48
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...19, днем +28...30 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара наступает: погода в Крыму 5 июля
Погода в Крыму 5 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +16…21, в горах +13…15; днем +28…33, в горах +21…26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...19, днем +28...30 градусов.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности
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