https://crimea.ria.ru/20250705/v-sevastopole-vrachi-spasli-mladentsa-s-vrozhdennoy-patologiey-cherepa-1147731564.html

В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа

В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа - РИА Новости Крым, 05.07.2025

В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа

Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию по установке шунта в череп младенца, который родился с патологией. Об этом сообщили в городском правительстве. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T14:12

2025-07-05T14:12

2025-07-05T14:12

севастополь

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию по установке шунта в череп младенца, который родился с патологией. Об этом сообщили в городском правительстве. Отмечается, что ребенок появился на свет с врожденным заболеванием, которое привело к аномальному увеличению размеров его головы. Установленный малышу шунт оснащен клапаном, который регулирует давление жидкости. Благодаря этому устройство эффективно справляется с проблемами избыточного внутричерепного давления даже по мере взросления ребенка, уточнили в пресс-службе.После успешной установки шунта состояние здоровья малыша значительно улучшилось. Ребенок чувствует себя хорошо и уже вместе с мамой находится дома.Ранее сообщалось, что специалисты Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Семашко провели уникальную для Крыма операцию по спасению жизни матери и ребенку при редкой патологии беременности: роженица поступила в отделение с полным предлежанием и прорастанием плаценты с выраженными явлениями угрозы преждевременных родов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденнымМладенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – ПутинВрачебная ошибка при родах - что говорит судебная практика

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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