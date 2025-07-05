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В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа
В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа - РИА Новости Крым, 05.07.2025
В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа
Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию по установке шунта в череп младенца, который родился с патологией. Об этом сообщили в городском правительстве. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T14:12
2025-07-05T14:12
2025-07-05T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию по установке шунта в череп младенца, который родился с патологией. Об этом сообщили в городском правительстве. Отмечается, что ребенок появился на свет с врожденным заболеванием, которое привело к аномальному увеличению размеров его головы. Установленный малышу шунт оснащен клапаном, который регулирует давление жидкости. Благодаря этому устройство эффективно справляется с проблемами избыточного внутричерепного давления даже по мере взросления ребенка, уточнили в пресс-службе.После успешной установки шунта состояние здоровья малыша значительно улучшилось. Ребенок чувствует себя хорошо и уже вместе с мамой находится дома.Ранее сообщалось, что специалисты Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Семашко провели уникальную для Крыма операцию по спасению жизни матери и ребенку при редкой патологии беременности: роженица поступила в отделение с полным предлежанием и прорастанием плаценты с выраженными явлениями угрозы преждевременных родов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденнымМладенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – ПутинВрачебная ошибка при родах - что говорит судебная практика
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севастополь, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, новости севастополя, правительство севастополя
В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа
В Севастополе врачи провели сложнейшую операцию на черепе новорожденного ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию по установке шунта в череп младенца, который родился с патологией. Об этом сообщили в городском правительстве.
Отмечается, что ребенок появился на свет с врожденным заболеванием, которое привело к аномальному увеличению размеров его головы.
"Врачи севастопольской городской больницы № 5 — "Центра охраны здоровья матери и ребенка" спасли жизнь младенцу, которого наблюдали с момента рождения. Во время беременности было выявлено врожденное заболевание, которое вследствие накопления жидкости внутри черепных структур привело к аномальному увеличению размеров головы малыша", - говорится в сообщении.
Установленный малышу шунт оснащен клапаном, который регулирует давление жидкости. Благодаря этому устройство эффективно справляется с проблемами избыточного внутричерепного давления даже по мере взросления ребенка, уточнили в пресс-службе.
После успешной установки шунта состояние здоровья малыша значительно улучшилось. Ребенок чувствует себя хорошо и уже вместе с мамой находится дома.
Ранее сообщалось, что специалисты Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Семашко провели уникальную для Крыма операцию
по спасению жизни матери и ребенку при редкой патологии беременности: роженица поступила в отделение с полным предлежанием и прорастанием плаценты с выраженными явлениями угрозы преждевременных родов.
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