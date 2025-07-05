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В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом
В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом - РИА Новости Крым, 05.07.2025
В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом
Боевик ВСУ навел ударный беспилотник на карету скорой помощи, когда медики прибыли на вызов к пациенту в Каховке. По счастливой случайности в машине никого не... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T20:50
2025-07-05T20:50
2025-07-05T20:50
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Боевик ВСУ навел ударный беспилотник на карету скорой помощи, когда медики прибыли на вызов к пациенту в Каховке. По счастливой случайности в машине никого не оказалось. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Водитель, который находился возле автомобиля, не только успел уйти от удара, но и на искореженной машине вывез бригаду из зоны обстрела и доставил транспорт на станцию СМП, уточнил губернатор. По словам Сальдо, водитель спецмашины – героический человек, которого представят к награде, а "всем медикам — великая благодарность за мужество и профессионализм".Ранее в субботу в Лисичанке вражеский беспилотник пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской областиПри атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человекаВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, владимир сальдо
В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом
Карету "скорой помощи" атаковал беспилотник ВСУ в Каховке – медики и водитель выжили
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Боевик ВСУ навел ударный беспилотник на карету скорой помощи, когда медики прибыли на вызов к пациенту в Каховке. По счастливой случайности в машине никого не оказалось. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня в Каховке во время рабочего вызова к больному ожидающая медиков карета скорой помощи была поражена очень "метким ударом" оператора БПЛА с правого берега Днепра. К счастью, медики в это время были у пациента, и все остались живы и невредимы", - написал он в своем Telegram-канале.
Водитель, который находился возле автомобиля, не только успел уйти от удара, но и на искореженной машине вывез бригаду из зоны обстрела и доставил транспорт на станцию СМП, уточнил губернатор.
По словам Сальдо, водитель спецмашины – героический человек, которого представят к награде, а "всем медикам — великая благодарность за мужество и профессионализм".
Ранее в субботу в Лисичанке вражеский беспилотник пытался атаковать подстанцию
скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин.
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