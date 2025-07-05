https://crimea.ria.ru/20250705/v-kakhovke-dron-vsu-udaril-po-skoroy-pomoschi--mediki-vyzhili-chudom-1147742807.html

В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом

В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом - РИА Новости Крым, 05.07.2025

В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом

Боевик ВСУ навел ударный беспилотник на карету скорой помощи, когда медики прибыли на вызов к пациенту в Каховке. По счастливой случайности в машине никого не... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T20:50

2025-07-05T20:50

2025-07-05T20:50

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

новости

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Боевик ВСУ навел ударный беспилотник на карету скорой помощи, когда медики прибыли на вызов к пациенту в Каховке. По счастливой случайности в машине никого не оказалось. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Водитель, который находился возле автомобиля, не только успел уйти от удара, но и на искореженной машине вывез бригаду из зоны обстрела и доставил транспорт на станцию СМП, уточнил губернатор. По словам Сальдо, водитель спецмашины – героический человек, которого представят к награде, а "всем медикам — великая благодарность за мужество и профессионализм".Ранее в субботу в Лисичанке вражеский беспилотник пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской областиПри атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человекаВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, владимир сальдо