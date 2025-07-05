https://crimea.ria.ru/20250705/v-alushte-arendatory-plyazhey-ignoriruyut-potrebnosti-malomobilnykh-lyudey-1147735631.html

В Алуште штрафуют арендаторов пляжей

В Алуште штрафуют арендаторов пляжей - РИА Новости Крым, 05.07.2025

В Алуште штрафуют арендаторов пляжей

В Алуште арендаторам пляжей, которые заставляют лежаками территорию, оборудованную для маломобильных групп населения и городской пляж, выпишут штрафы. Об этом... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T16:47

2025-07-05T16:47

2025-07-05T16:47

галина огнева

алушта

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золотой пляж в феодосии

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Алуште арендаторам пляжей, которые заставляют лежаками территорию, оборудованную для маломобильных групп населения и городской пляж, выпишут штрафы. Об этом сообщила глава администрации города-курорта Галина Огнева.В субботу Огнева проверила пляжи в Профессорском уголке и на Центральной набережной, о чем отчиталась в своем Telegram-канале, отметив, что в городе курортный сезон в самом разгаре, поэтому пляжи нуждаются в особом внимании.Кроме того, глава администрации обратила внимание на торговлю едой навынос, и напомнила, что делать это на пляжах запрещено.При этом, по словам Огневой, состояние пляжей в Профессорском уголке вызывает "исключительно положительные эмоции".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на начало июля составляет более 60%, что на 7% выше, чем в прошлом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемВсе пляжи Севастополя безопасны для купания – Развожаев

алушта

золотой пляж в феодосии

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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