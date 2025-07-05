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В Алуште штрафуют арендаторов пляжей
В Алуште штрафуют арендаторов пляжей - РИА Новости Крым, 05.07.2025
В Алуште штрафуют арендаторов пляжей
В Алуште арендаторам пляжей, которые заставляют лежаками территорию, оборудованную для маломобильных групп населения и городской пляж, выпишут штрафы. Об этом... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T16:47
2025-07-05T16:47
2025-07-05T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Алуште арендаторам пляжей, которые заставляют лежаками территорию, оборудованную для маломобильных групп населения и городской пляж, выпишут штрафы. Об этом сообщила глава администрации города-курорта Галина Огнева.В субботу Огнева проверила пляжи в Профессорском уголке и на Центральной набережной, о чем отчиталась в своем Telegram-канале, отметив, что в городе курортный сезон в самом разгаре, поэтому пляжи нуждаются в особом внимании.Кроме того, глава администрации обратила внимание на торговлю едой навынос, и напомнила, что делать это на пляжах запрещено.При этом, по словам Огневой, состояние пляжей в Профессорском уголке вызывает "исключительно положительные эмоции".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на начало июля составляет более 60%, что на 7% выше, чем в прошлом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемВсе пляжи Севастополя безопасны для купания – Развожаев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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галина огнева, алушта, отдых, отдых в крыму, пляжи, золотой пляж в феодосии, новости крыма, крым
В Алуште штрафуют арендаторов пляжей
В Алуште арендаторов пляжей штрафуют за лишние лежаки на территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Алуште арендаторам пляжей, которые заставляют лежаками территорию, оборудованную для маломобильных групп населения и городской пляж, выпишут штрафы. Об этом сообщила глава администрации города-курорта Галина Огнева.
В субботу Огнева проверила пляжи в Профессорском уголке и на Центральной набережной, о чем отчиталась в своем Telegram-канале, отметив, что в городе курортный сезон в самом разгаре, поэтому пляжи нуждаются в особом внимании.
"К сожалению, арендаторы пляжных карт возле Ротонды (оборудованный для маломобильных групп населения и городской пляж) игнорируют замечания и снова заставляют всю территорию лежаками. Поручила муниципальному контролю выписать протокол и наложить штраф", - написала Огнева.
Кроме того, глава администрации обратила внимание на торговлю едой навынос, и напомнила, что делать это на пляжах запрещено.
При этом, по словам Огневой, состояние пляжей в Профессорском уголке вызывает "исключительно положительные эмоции".
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал
, что средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на начало июля составляет более 60%, что на 7% выше, чем в прошлом году.
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