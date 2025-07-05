https://crimea.ria.ru/20250705/torgpredstvo-rossii-v-shvetsii-podverglos-napadeniyu-1147733827.html

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T16:16

2025-07-05T16:16

2025-07-05T16:16

швеция

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происшествия

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беспилотник (бпла, дрон)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в посольстве России в Стокгольме.В диппредставительстве добавили, что подобные нападения на посольство и торгпредство продолжаются более года. Дипломаты неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий."Результатов, как видим, по-прежнему нет. Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств? Требуем полноценного расследования этой, а также предыдущих атак БПЛА против посольства и торгпредства России, установления инициаторов и исполнителей этих акций, привлечения их к ответственности, недопущения подобных нападений впредь", - добавили в посольстве.В диппредставительстве отметили, что в Стокгольме должны понимать, что шведские власти несут всю полноту ответственности за развитие этой ситуации.Ранее в российском посольстве в Стокгольме заявили РИА Новости, что за последний год территория дипмиссии подверглась 11 нападениям дронов, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак беспилотников стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. Нападавшие до сих пор не найдены, отмечали ранее в посольстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250525/rf-napravit-shvetsii-notu-protesta-v-svyazi-s-napadeniem-na-posolstvo---mid-1146696261.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швеция, россия, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), в мире