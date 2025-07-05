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Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно

Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно

В субботу в кафе в поселке Кача в Крыму произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T16:02

2025-07-05T16:02

2025-07-05T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В субботу в кафе в поселке Кача в Крыму произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Севастополя.По данным полиции, в ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою "мужественность", достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в воздух. "После инцидента злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был незамедлительно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции. Пострадавших в результате стрельбы нет. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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