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Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно
Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно
В субботу в кафе в поселке Кача в Крыму произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T16:02
2025-07-05T16:02
2025-07-05T16:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В субботу в кафе в поселке Кача в Крыму произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Севастополя.По данным полиции, в ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою "мужественность", достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в воздух. "После инцидента злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был незамедлительно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции. Пострадавших в результате стрельбы нет. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно
В Крыму 73-летний мужчина устроил стрельбу в кафе
16:02 05.07.2025 (обновлено: 16:38 05.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В субботу в кафе в поселке Кача в Крыму произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Севастополя.
"В дежурную часть поступили сообщения о стрельбе в кафе на территории гостиничного комплекса в Каче. По предварительной информации, 73-летний местный житель, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, вступил в конфликт со своей возлюбленной, работающей в данном заведении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою "мужественность", достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в воздух.
"После инцидента злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был незамедлительно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции. Пострадавших в результате стрельбы нет. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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