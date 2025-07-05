Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров
Солнце выстрелило гигантским протуберанцем - каковы будут последствия для Земли
18:23 05.07.2025 (обновлено: 18:24 05.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Солнце продолжает выбрасывать в космос рекордные по размеру образования из раскаленных газов – протуберанцы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев <…> новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров, выброшена в сторону северного полюса солнечной системы между 9 и 14 часами по московскому времени", - рассказали в лаборатории.
Также уточняют ученые, примерно за сутки до этого события сравнимый по размеру объект был также зарегистрирован и у противоположного южного полюса Солнца.
По информации астрономов, в общей сложности за неделю со звезды ушло не меньше шести сравнимых по размеру объектов, и ни один из них не задел Землю.
"За происходящим остается лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться", - констатировали в лаборатории, отметив, что видео протуберанца, снятое в субботу на правом краю Солнца, поражает воображение.
10 и 11 июля ожидается двухдневная магнитная буря, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1, прогнозировали в Лаборатории ранее.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: