https://crimea.ria.ru/20250705/solntse-vystrelilo-gigantskim-protuberantsem-vysotoy-v-million-kilometrov-1147739959.html

Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров

Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров

Солнце продолжает выбрасывать в космос рекордные по размеру образования из раскаленных газов – протуберанцы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T18:23

2025-07-05T18:23

2025-07-05T18:24

видео

солнце

вспышки на солнце

земля

космос

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147302323_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_82d88b32005c5be8acec0e9390f1ed7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Солнце продолжает выбрасывать в космос рекордные по размеру образования из раскаленных газов – протуберанцы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Также уточняют ученые, примерно за сутки до этого события сравнимый по размеру объект был также зарегистрирован и у противоположного южного полюса Солнца.По информации астрономов, в общей сложности за неделю со звезды ушло не меньше шести сравнимых по размеру объектов, и ни один из них не задел Землю.10 и 11 июля ожидается двухдневная магнитная буря, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1, прогнозировали в Лаборатории ранее.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, видео