Рейтинг@Mail.ru
Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250705/solntse-vystrelilo-gigantskim-protuberantsem-vysotoy-v-million-kilometrov-1147739959.html
Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров
Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров
Солнце продолжает выбрасывать в космос рекордные по размеру образования из раскаленных газов – протуберанцы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T18:23
2025-07-05T18:24
видео
солнце
вспышки на солнце
земля
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147302323_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_82d88b32005c5be8acec0e9390f1ed7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Солнце продолжает выбрасывать в космос рекордные по размеру образования из раскаленных газов – протуберанцы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Также уточняют ученые, примерно за сутки до этого события сравнимый по размеру объект был также зарегистрирован и у противоположного южного полюса Солнца.По информации астрономов, в общей сложности за неделю со звезды ушло не меньше шести сравнимых по размеру объектов, и ни один из них не задел Землю.10 и 11 июля ожидается двухдневная магнитная буря, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1, прогнозировали в Лаборатории ранее.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147302323_99:0:938:629_1920x0_80_0_0_bf1452b9cf3fea6048f24385423e44d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, видео
Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров

Солнце выстрелило гигантским протуберанцем - каковы будут последствия для Земли

18:23 05.07.2025 (обновлено: 18:24 05.07.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Солнце продолжает выбрасывать в космос рекордные по размеру образования из раскаленных газов – протуберанцы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев <…> новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров, выброшена в сторону северного полюса солнечной системы между 9 и 14 часами по московскому времени", - рассказали в лаборатории.
Также уточняют ученые, примерно за сутки до этого события сравнимый по размеру объект был также зарегистрирован и у противоположного южного полюса Солнца.
По информации астрономов, в общей сложности за неделю со звезды ушло не меньше шести сравнимых по размеру объектов, и ни один из них не задел Землю.

"За происходящим остается лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться", - констатировали в лаборатории, отметив, что видео протуберанца, снятое в субботу на правом краю Солнца, поражает воображение.

10 и 11 июля ожидается двухдневная магнитная буря, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1, прогнозировали в Лаборатории ранее.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
 
ВидеоСолнцеВспышки на СолнцеЗемлякосмосНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20Россияне жалуются на сбой в Telegram
20:10Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае
19:36Крымский мост закрыли для проезда
19:15Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 27
18:42Гибель Гудкова и задержание журналистов Sputnik Азербайджан: топ недели
18:23Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров
17:57В Керчи микрорайон отключат от водоснабжения до утра
17:29На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео
16:47В Алуште штрафуют арендаторов пляжей
16:16Торгпредство России в Швеции подверглось нападению
16:02Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно
15:42Возле Мойнакского озера в Евпатории строят детский сад
15:21Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
15:02Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
14:12В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа
13:45Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе
13:30Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков
13:07Одно из ключевых сражений: 82 года назад началась Курская битва
12:49Удары по Украине сегодня: уничтожены две пусковые установки Patriot
12:26Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
Лента новостейМолния