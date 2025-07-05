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Россияне жалуются на сбой в Telegram - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Россияне жалуются на сбой в Telegram
Россияне жалуются на сбой в Telegram - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Россияне жалуются на сбой в Telegram
Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector.Так, число жалоб за час составило 3 454, тогда как за сутки пользователи оставили уже более 11,5 тысячи жалоб.Больше всего сообщений о проблеме в работе Telegram поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Самыми частыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, стали сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сбой сайта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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telegram, россия, новости, интернет, сбой в работе телеграм
Россияне жалуются на сбой в Telegram

Россияне жалуются на сбой в Telegram

20:20 05.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector.
Так, число жалоб за час составило 3 454, тогда как за сутки пользователи оставили уже более 11,5 тысячи жалоб.
Больше всего сообщений о проблеме в работе Telegram поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Самыми частыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, стали сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сбой сайта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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