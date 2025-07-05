https://crimea.ria.ru/20250705/rossiyane-zhaluyutsya-na-sboy-v-telegram-1147741903.html
Россияне жалуются на сбой в Telegram
Россияне жалуются на сбой в Telegram - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Россияне жалуются на сбой в Telegram
Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T20:20
2025-07-05T20:20
2025-07-05T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector.Так, число жалоб за час составило 3 454, тогда как за сутки пользователи оставили уже более 11,5 тысячи жалоб.Больше всего сообщений о проблеме в работе Telegram поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Самыми частыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, стали сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сбой сайта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram, россия, новости, интернет, сбой в работе телеграм
Россияне жалуются на сбой в Telegram
Россияне жалуются на сбой в Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector.
Так, число жалоб за час составило 3 454, тогда как за сутки пользователи оставили уже более 11,5 тысячи жалоб.
Больше всего сообщений о проблеме в работе Telegram поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Самыми частыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, стали сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сбой сайта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.