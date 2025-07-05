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Приказ ВСУ сбить Ил-76 с пленными и виадук под Алуштой – главное за день

Приказ ВСУ сбить Ил-76 с пленными и виадук под Алуштой – главное за день - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Приказ ВСУ сбить Ил-76 с пленными и виадук под Алуштой – главное за день

Ил-76 с пленными гражданами Украины был сбит по приказу комбрига ВСУ ракетой Patriot. На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Торгпредство... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T21:33

2025-07-05T21:33

2025-07-05T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ил-76 с пленными гражданами Украины был сбит по приказу комбрига ВСУ ракетой Patriot. На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Торгпредство России в Швеции подверглось нападению. Автомобиль с военнослужащим ВСУ взорвался в Одессе. Массированная атака беспилотников отражена в небе над Россией.Главные события и происшествия субботы – в подборке РИА Новости Крым.Следком: приказ сбить Ил-76 отдал комбриг ВСУСамолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, был сбит над Белгородской областью в 2024 году по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана."На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", - сообщили журналистам в СК.Как идет строительство объездной АлуштыНа объездной дороге Алушты провели надвижку пролета виадука, информирует пресс-служба компании "ВАД"."Строительство виадука через самое глубокое ущелье на возведении обхода города Алушта находится на финальной стадии надвижки. Это завершающий, четвертый этап. Общая протяженность надвигаемого пролета - 178 метров, а суммарная масса всех металлоконструкций - более 800 тонн", - уточняется в сообщении.На торгпредство России в Швеции напалиТорговое представительство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению, на его территорию неизвестные сбросили краску с беспилотника, аналогичные ситуации длятся более года, сообщили в посольстве России в Стокгольме."Пятого июля около 3:30 утра торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", - рассказали в дипмиссии.В Одессе взорвался автомобиль с украинским военнымАвтомобиль, в салоне которого находился украинский военный взорвался в Одессе в субботу."Он остался жив, но пострадал", — сообщается в украинских СМИ.Отражена массированная атака дронов на РоссиюВ ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников,"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 БПЛА над территорией Воронежской области, 11 – над Брянской областью, по девять – над территориями Белгородской и Саратовской областей, восемь – над Новгородской, шесть БПЛА – над Курской областями, по три БПЛА – над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА - над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей". – сообщили в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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