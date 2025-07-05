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Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину
Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину
Низкие температуры весной и летом в Крыму вызваны глобальным потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T07:02
2025-07-05T07:02
2025-07-05T07:02
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игорь вахрушев
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Низкие температуры весной и летом в Крыму вызваны глобальным потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, средние температуры всегда немного обманчивы для восприятия. Показатели в норме, а человек на практике испытывает ощущение резкого похолодания или, наоборот, сильной жары.Игорь Вахрушев также отметил, что это последствия глобального потепления. Вахрушев уточняет, что это явление порождает и такие холодные периоды, поскольку нарушается барьерная деятельность устойчивых атмосферных фронтов – границ между климатическими поясами.Из-за сглаживания температурных разниц воздушные массы стали свободнее перемещаться, и в результате в Крым могут проникать умеренные и даже полярные воздушные потоки, которые раньше блокировались, говорит ученый. Кроме того, значительную роль играют процессы в океане, например, движение теплых течений, таких как Гольфстрим, которые влияют на атмосферные явления.Эксперт подчеркивает, что наука находится на ранней стадии изучения таких изменений, и пока сложно дать однозначные прогнозы.Он добавил, что в Крыму, тем не менее, влияние глобальных изменений смягчается, благодаря окружающим морям и рельефу региона. Тогда как в Европе страдают от аномальной жары и засухи из-за перемещения воздушных масс, нехарактерных для текущего сезона, что усугубляет экстремальные погодные явления.Ранее зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов выразил мнение, что к 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
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новости, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), игорь вахрушев, погода, погода в крыму, глобальное потепление
Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину
Нетипично холодная погода в Крыма температуры вызваны глобальным потеплением – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым.
Низкие температуры весной и летом в Крыму вызваны глобальным потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
"Если говорить о среднемноголетних показателях, то каких-то таких сильных отклонений нет", – объяснил эксперт.
По его словам, средние температуры всегда немного обманчивы для восприятия. Показатели в норме, а человек на практике испытывает ощущение резкого похолодания или, наоборот, сильной жары.
Игорь Вахрушев также отметил, что это последствия глобального потепления. Вахрушев уточняет, что это явление порождает и такие холодные периоды, поскольку нарушается барьерная деятельность устойчивых атмосферных фронтов – границ между климатическими поясами.
Из-за сглаживания температурных разниц воздушные массы стали свободнее перемещаться, и в результате в Крым могут проникать умеренные и даже полярные воздушные потоки, которые раньше блокировались, говорит ученый. Кроме того, значительную роль играют процессы в океане, например, движение теплых течений, таких как Гольфстрим, которые влияют на атмосферные явления.
Эксперт подчеркивает, что наука находится на ранней стадии изучения таких изменений, и пока сложно дать однозначные прогнозы.
"Человечество на таком этапе развития научной мысли, стационарных научных исследований, в том числе и погодных исследований, элемент глобального потепления проходит впервые. И поэтому, как оно будет двигаться, мы дальше не знаем", – отмечает специалист.
Он добавил, что в Крыму, тем не менее, влияние глобальных изменений смягчается, благодаря окружающим морям и рельефу региона. Тогда как в Европе страдают от аномальной жары и засухи из-за перемещения воздушных масс, нехарактерных для текущего сезона, что усугубляет экстремальные погодные явления.
Ранее зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов выразил мнение, что к 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха
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