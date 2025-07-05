https://crimea.ria.ru/20250705/pokholodanie-v-krymu-vesnoy-i-letom---ekspert-nazval-prichinu-1147712053.html

Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину

Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину

Низкие температуры весной и летом в Крыму вызваны глобальным потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T07:02

2025-07-05T07:02

2025-07-05T07:02

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погода в крыму

глобальное потепление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Низкие температуры весной и летом в Крыму вызваны глобальным потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, средние температуры всегда немного обманчивы для восприятия. Показатели в норме, а человек на практике испытывает ощущение резкого похолодания или, наоборот, сильной жары.Игорь Вахрушев также отметил, что это последствия глобального потепления. Вахрушев уточняет, что это явление порождает и такие холодные периоды, поскольку нарушается барьерная деятельность устойчивых атмосферных фронтов – границ между климатическими поясами.Из-за сглаживания температурных разниц воздушные массы стали свободнее перемещаться, и в результате в Крым могут проникать умеренные и даже полярные воздушные потоки, которые раньше блокировались, говорит ученый. Кроме того, значительную роль играют процессы в океане, например, движение теплых течений, таких как Гольфстрим, которые влияют на атмосферные явления.Эксперт подчеркивает, что наука находится на ранней стадии изучения таких изменений, и пока сложно дать однозначные прогнозы.Он добавил, что в Крыму, тем не менее, влияние глобальных изменений смягчается, благодаря окружающим морям и рельефу региона. Тогда как в Европе страдают от аномальной жары и засухи из-за перемещения воздушных масс, нехарактерных для текущего сезона, что усугубляет экстремальные погодные явления.Ранее зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов выразил мнение, что к 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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