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Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков
Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков
Российские военные продолжают громить оборону противника, ослабляя его силы на всех участках фронта, потери ВСУ за сутки превысили 1100 солдат. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T13:30
2025-07-05T13:30
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают громить оборону противника, ослабляя его силы на всех участках фронта, потери ВСУ за сутки превысили 1100 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Сумской области российские подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, разгромив боевиков возле Храповщин, Кондратовки, Бессаловки, Садков, Новой Сечи и Андреевки. Уничтожено до 210 военнослужащих, три боевые бронемашины,11 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Запад" поразили силы неонацистского режима возле Купянска, Березовки, Песчаного и Петровки в Харьковской области. На этом участке фронта потери ВСУ превысили 230 боевиков. Также сожжены восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение и ослабили силы противника в окрестностях Резниковки, Часова Яра, Северска и Константиновки в ДНР, ликвидировав до 140 военнослужащих, два пикапа, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 из Хорватии, станцию РЭБ и склад с материальными средствами.Группировки войск "Центр" обосновалась на выгодных рубежах и позициях, ослабив подразделения ВСУ под Родинским, Новоэкономическим, Бойковкой, Красноармейском, Гродовой в Донецкой Народной Республике, а также в Новопавловке Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника и продвинулись вперед, враг разбит в районах населенных пунктов Камышеваха, Поддубное ДНР, а также в Запорожской области – под Полтавкой, Малиновкой, Гуляйполем и Темировкой. Безвозвратные потери киевского режима на этом участке фронта составили свыше 155 военнослужащих, три боевые бронемашины и шесть транспортных средств.Силы группировки войск "Днепр" поразили бригады ВСУ возле Малой Токмачки в Запорожской области, а также в окрестностях Токаревки и Антоновки на Херсонщине.ВСУ потерли здесь свыше 90 солдат, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены шесть станций РЭБ и четыре склада: три с боеприпасами и один с материальными средствами.Также в субботу в Минобороны сообщали, что ВС РФ уничтожили две пусковые установки и две американские радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.В течение минувшей недели российская армия взяла под свой контроль пять населенных пунктов, ликвидировав 9100 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтоженоНа Украине уничтожено место стоянки РСЗО HIMARS – МинобороныУдары по Украине сегодня: уничтожены две пусковые установки Patriot
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков

Новости СВО: Украина за сутки потеряла еще 1110 боевиков в зоне проведения спецоперации

13:30 05.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают громить оборону противника, ослабляя его силы на всех участках фронта, потери ВСУ за сутки превысили 1100 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Сумской области российские подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, разгромив боевиков возле Храповщин, Кондратовки, Бессаловки, Садков, Новой Сечи и Андреевки. Уничтожено до 210 военнослужащих, три боевые бронемашины,11 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Запад" поразили силы неонацистского режима возле Купянска, Березовки, Песчаного и Петровки в Харьковской области. На этом участке фронта потери ВСУ превысили 230 боевиков. Также сожжены восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение и ослабили силы противника в окрестностях Резниковки, Часова Яра, Северска и Константиновки в ДНР, ликвидировав до 140 военнослужащих, два пикапа, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 из Хорватии, станцию РЭБ и склад с материальными средствами.
Группировки войск "Центр" обосновалась на выгодных рубежах и позициях, ослабив подразделения ВСУ под Родинским, Новоэкономическим, Бойковкой, Красноармейском, Гродовой в Донецкой Народной Республике, а также в Новопавловке Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии", - сказано в сводке.
Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника и продвинулись вперед, враг разбит в районах населенных пунктов Камышеваха, Поддубное ДНР, а также в Запорожской области – под Полтавкой, Малиновкой, Гуляйполем и Темировкой. Безвозвратные потери киевского режима на этом участке фронта составили свыше 155 военнослужащих, три боевые бронемашины и шесть транспортных средств.
Силы группировки войск "Днепр" поразили бригады ВСУ возле Малой Токмачки в Запорожской области, а также в окрестностях Токаревки и Антоновки на Херсонщине.
ВСУ потерли здесь свыше 90 солдат, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены шесть станций РЭБ и четыре склада: три с боеприпасами и один с материальными средствами.
Также в субботу в Минобороны сообщали, что ВС РФ уничтожили две пусковые установки и две американские радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.
В течение минувшей недели российская армия взяла под свой контроль пять населенных пунктов, ликвидировав 9100 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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