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Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести
Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести
Из-за наводнения в американском штате Техас погибли 24 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T09:57
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техас
сша
наводнение
в мире
происшествия
стихия
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Из-за наводнения в американском штате Техас погибли 24 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.Национальная американская метеослужба США сообщила, что сразу в нескольких городах округа Керр штата Техас сложилась чрезвычайная ситуация из-за резкого наводнения. По данным местных СМИ, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек. На борьбу со стихией направлены дополнительные ресурсы и нацгвардия, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.Накануне в Санкт-Петербурге бушевала непогода: штормовой ветер валил деревья, уровень воды поднялся в Неве и Финском заливе, что стало причиной затопления некоторых набережных и пляжей. От стихии пострадали пять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урбанизация усиливает риски затоплений в КрымуИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
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техас, сша, наводнение, в мире, происшествия, стихия, климат, новости
Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести

В Техасе из-за наводнений погибли 24 человека и 20 пропали без вести

09:57 05.07.2025 (обновлено: 10:10 05.07.2025)
 
© AP Photo Eric GayПоследствия наводнения в Техасе. Июль 2025
Последствия наводнения в Техасе. Июль 2025 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo Eric Gay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Из-за наводнения в американском штате Техас погибли 24 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
Национальная американская метеослужба США сообщила, что сразу в нескольких городах округа Керр штата Техас сложилась чрезвычайная ситуация из-за резкого наводнения. По данным местных СМИ, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек. На борьбу со стихией направлены дополнительные ресурсы и нацгвардия, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.
"Число погибших из-за разрушительных наводнений в центральном Техасе возросло до 24", - сообщает телеканал со ссылкой на местного шерифа.
Накануне в Санкт-Петербурге бушевала непогода: штормовой ветер валил деревья, уровень воды поднялся в Неве и Финском заливе, что стало причиной затопления некоторых набережных и пляжей. От стихии пострадали пять человек.
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ТехасСШАНаводнениеВ миреПроисшествияСтихияКлиматНовости
 
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