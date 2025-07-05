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Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести

Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести

Из-за наводнения в американском штате Техас погибли 24 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T09:57

2025-07-05T09:57

2025-07-05T10:10

техас

сша

наводнение

в мире

происшествия

стихия

климат

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Из-за наводнения в американском штате Техас погибли 24 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.Национальная американская метеослужба США сообщила, что сразу в нескольких городах округа Керр штата Техас сложилась чрезвычайная ситуация из-за резкого наводнения. По данным местных СМИ, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек. На борьбу со стихией направлены дополнительные ресурсы и нацгвардия, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.Накануне в Санкт-Петербурге бушевала непогода: штормовой ветер валил деревья, уровень воды поднялся в Неве и Финском заливе, что стало причиной затопления некоторых набережных и пляжей. От стихии пострадали пять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урбанизация усиливает риски затоплений в КрымуИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

техас

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

техас, сша, наводнение, в мире, происшествия, стихия, климат, новости