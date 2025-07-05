https://crimea.ria.ru/20250705/nad-krymom-i-esche-semyu-regionami-rossii-sbili-48-bespilotnikov-1147743405.html

Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников

Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников

В течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников. Об этом в субботу вечером сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T20:59

2025-07-05T20:59

2025-07-05T21:22

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

пво

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брянская область

орловская область

смоленская область

калужская область

московская область

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников. Об этом в субботу вечером сообщили в Минобороны РФ.Из них два беспилотника сбили над территорией Крыма, 17 – над Брянской областью, 11 – над Орловской, по пять дронов были ликвидированы над Смоленской, Калужской областями и над территорией Московского региона. Еще два дрона сбили над Курской областью, один – над Ярославской.В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Утром в субботу над Чувашией были уничтожены два дрона. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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орловская область

смоленская область

калужская область

московская область

курская область

ярославская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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