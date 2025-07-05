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Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников
Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников
В течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников. Об этом в субботу вечером сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T20:59
2025-07-05T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников. Об этом в субботу вечером сообщили в Минобороны РФ.Из них два беспилотника сбили над территорией Крыма, 17 – над Брянской областью, 11 – над Орловской, по пять дронов были ликвидированы над Смоленской, Калужской областями и над территорией Московского региона. Еще два дрона сбили над Курской областью, один – над Ярославской.В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Утром в субботу над Чувашией были уничтожены два дрона. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, крым, брянская область, орловская область, смоленская область, калужская область, московская область, курская область, ярославская область
Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников

48 беспилотников сбили над Крымом и еще семью регионами России

20:59 05.07.2025 (обновлено: 21:22 05.07.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников. Об этом в субботу вечером сообщили в Минобороны РФ.

"С 13:50 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

Из них два беспилотника сбили над территорией Крыма, 17 – над Брянской областью, 11 – над Орловской, по пять дронов были ликвидированы над Смоленской, Калужской областями и над территорией Московского региона. Еще два дрона сбили над Курской областью, один – над Ярославской.
В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.
Утром в субботу над Чувашией были уничтожены два дрона. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПВОКрымБрянская областьОрловская областьСмоленская областьКалужская областьМосковская областьКурская областьЯрославская область
 
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