https://crimea.ria.ru/20250705/massirovannaya-ataka-bespilotnikov-otrazhena-nad-rossiey-1147726168.html

Массированная атака беспилотников отражена над Россией

Массированная атака беспилотников отражена над Россией - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Массированная атака беспилотников отражена над Россией

В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T08:07

2025-07-05T08:07

2025-07-05T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки вражеских дронов повредили линию электропередачи и инфраструктуру.Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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