Массированная атака беспилотников отражена над Россией
Над 14 регионами России за ночь уничтожили 94 украинских беспилотника
08:07 05.07.2025 (обновлено: 08:09 05.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 БПЛА над территорией Воронежской области, 11 – над Брянской областью, по девять – над территориями Белгородской и Саратовской областей, восемь – над Новгородской, шесть БПЛА – над Курской областями, по три БПЛА – над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА - над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей". - сказано в сообщении.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки вражеских дронов повредили линию электропередачи и инфраструктуру.
"По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража", - написал он в Telegram.
Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.
В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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