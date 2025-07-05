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Массированная атака беспилотников отражена над Россией - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Массированная атака беспилотников отражена над Россией
Массированная атака беспилотников отражена над Россией - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Массированная атака беспилотников отражена над Россией
В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T08:07
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пво
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки вражеских дронов повредили линию электропередачи и инфраструктуру.Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Массированная атака беспилотников отражена над Россией

Над 14 регионами России за ночь уничтожили 94 украинских беспилотника

08:07 05.07.2025 (обновлено: 08:09 05.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 БПЛА над территорией Воронежской области, 11 – над Брянской областью, по девять – над территориями Белгородской и Саратовской областей, восемь – над Новгородской, шесть БПЛА – над Курской областями, по три БПЛА – над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА - над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей". - сказано в сообщении.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки вражеских дронов повредили линию электропередачи и инфраструктуру.
"По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража", - написал он в Telegram.
Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.
В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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