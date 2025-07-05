Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250705/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1147608390.html
Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T19:36
2025-07-05T19:41
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыли для проезда

Крымский мост закрыт

19:36 05.07.2025 (обновлено: 19:41 05.07.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20Россияне жалуются на сбой в Telegram
20:10Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае
19:36Крымский мост закрыли для проезда
19:15Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 27
18:42Гибель Гудкова и задержание журналистов Sputnik Азербайджан: топ недели
18:23Солнце выстрелило гигантским протуберанцем высотой в миллион километров
17:57В Керчи микрорайон отключат от водоснабжения до утра
17:29На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео
16:47В Алуште штрафуют арендаторов пляжей
16:16Торгпредство России в Швеции подверглось нападению
16:02Стрельба в поселке Кача в Крыму - что известно
15:42Возле Мойнакского озера в Евпатории строят детский сад
15:21Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
15:02Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
14:12В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа
13:45Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе
13:30Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков
13:07Одно из ключевых сражений: 82 года назад началась Курская битва
12:49Удары по Украине сегодня: уничтожены две пусковые установки Patriot
12:26Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
Лента новостейМолния