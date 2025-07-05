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Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ
Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ
Самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, был сбит над Белгородской областью в 2024 году по приказу командира 138-й зенитной ракетной... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T11:32
2025-07-05T11:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, был сбит над Белгородской областью в 2024 году по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Об этом сообщили в пресс-службе СК.Как уточнили в СК, такие комплексы находятся на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Также установлено, что военнослужащие, которые ударили по самолету с соотечественниками, выполняли приказ командира бригады и вышестоящего командования.По данному факту вынесено постановление о привлечении Дзямана в качестве обвиняемого в теракте. Следствие разыскивает всех причастных к совершению этого преступления, в том числе высших военных должностных лиц украинского минобороны.24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных. Все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. Следователи установили, что зенитная ракета, поразившая Ил-76, была выпущена из села Липцы Харьковской области.В российском МИД заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, является преднамеренной. После крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленнымиВ Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митингНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ

Ил-76 с пленными украинцами был сбит по приказу комбрига ВСУ ракетой Patriot – Следком

11:32 05.07.2025 (обновлено: 11:56 05.07.2025)
 
© РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, был сбит над Белгородской областью в 2024 году по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Как уточнили в СК, такие комплексы находятся на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Также установлено, что военнослужащие, которые ударили по самолету с соотечественниками, выполняли приказ командира бригады и вышестоящего командования.
По данному факту вынесено постановление о привлечении Дзямана в качестве обвиняемого в теракте. Следствие разыскивает всех причастных к совершению этого преступления, в том числе высших военных должностных лиц украинского минобороны.
24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных. Все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. Следователи установили, что зенитная ракета, поразившая Ил-76, была выпущена из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, является преднамеренной. После крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
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