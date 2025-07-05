Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ
Ил-76 с пленными украинцами был сбит по приказу комбрига ВСУ ракетой Patriot – Следком
11:32 05.07.2025 (обновлено: 11:56 05.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, был сбит над Белгородской областью в 2024 году по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Как уточнили в СК, такие комплексы находятся на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Также установлено, что военнослужащие, которые ударили по самолету с соотечественниками, выполняли приказ командира бригады и вышестоящего командования.
По данному факту вынесено постановление о привлечении Дзямана в качестве обвиняемого в теракте. Следствие разыскивает всех причастных к совершению этого преступления, в том числе высших военных должностных лиц украинского минобороны.
24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных. Все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. Следователи установили, что зенитная ракета, поразившая Ил-76, была выпущена из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, является преднамеренной. После крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
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