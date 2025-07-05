Гибель Гудкова и задержание журналистов Sputnik Азербайджан: топ недели
Гибель генерала Гудкова и арест российских журналистов в Азербайджане: главное за неделю
18:42 05.07.2025 (обновлено: 18:51 05.07.2025)
© www.kp.ruЗаместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Гибель заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Атаки ВСУ на мирные регионы России. Массированный удар высокоточным оружием по Киеву в ответ на террористические акты киевского режима. Заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о российского-украинских переговорах. Задержание и арест российских журналистов медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане. Крупный пожар на горе Кастель в Алуште. Новые детали о нападении льва на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.
Гибель замглавкома ВМФ России
3 июл губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области. Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.
3 июля, 16:40Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
Атаки ВСУ на мирные регионы РФ
На этой неделе ВСУ продолжали атаковать российские регионы с помощью дронов. Так, в ночь на 3 июля 69 вражеских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионам России. При этом в Липецком округе при падении осколков БПЛА на жилой дом погибла 71-летняя женщина, еще два человека получили ранения. В Ельце дрон попал в строящуюся многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Жители эвакуированы. Еще один беспилотник упал на парковку одного из предприятий в Ельце, возник пожар, который был локализован.
Удары по Киеву
28 июня по 3 июля ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотниками, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
В ночь на 4 июля в ответ на террористические акты киевского режима российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, серия мощных взрывов т прогремела в разных районах украинской столицы. По его данным, ПВО работала над городом с полуночи. Пожары вспыхнули в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском районах.
Переговоры России и Украины
Ускорить переговорный процесс с Украиной об урегулировании ситуации могут посреднические усилия Вашингтона и позиция самого Киева. При этом основной упор будет сделан на реальную ситуацию на земле, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В рамках проведения третьего раунда переговоров России и Украины глава киевского режима Владимир Зеленский будет стоять на своем, причем, скорее всего, будет избегать договоренностей обмена военнопленными и телами погибших бойцов, считает политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
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Задержание российских журналистов в Азербайджане
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В МИД РФ сообщили, что посол Азербайджана вызван в Москву в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Ему заявлен протест, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами. Он констатировал, что Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане.
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной. Россия будет защищать интересы своих граждан, и использовать для этого все имеющиеся средства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Только 3 июля российский консул в Баку был допущен к главе редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорю Картавых и шеф-редактору Евгению Белоусову. В этот же день пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде.
Пожар на горе Кастель
В воскресенье в поселке Лазурное в Алуште загорелась лесная подстилка на горе Кастель. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Из-за сильного ветра она выросла до пяти гектаров. Пожар тушили с помощью вертолетов, к ликвидации привлекали не только спастелей, но и волонтеров. Пожар ликвидировали в среду на площади 8,1 гектара. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Крыма. Одна из предварительных версий – человеческий фактор.
Новые детали о нападении льва на Зубкова
Лев удерживал Олега Зубкова около семи минут и передвигался с ним по вольеру. Такую новую деталь о нападении хищника на хозяина сафари-парка "Тайган" сообщил на этой неделе гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный. Запашный подчеркнул, то, что Зубков остался жив, можно считать чудом. 3 июля стало известно, что Зубкова выписали из больницы, где она пробыл 10 дней. Сам директор сафари-парка положительно отзывается о своем самочувствие и даже шутит.
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