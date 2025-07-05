https://crimea.ria.ru/20250705/dvoe-podrostkov-zatseperov-pogibli-ot-udara-tokom-na-kryshe-elektrichki-1147728232.html
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T11:22
2025-07-05T11:22
2025-07-05T11:22
россия
происшествия
железная дорога
московская область
калужская область
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/05/1147728120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_702bbcce0b414d67e811ed559630d355.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований детей, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По данным следствия, в субботу, 5 июля, на станции Суходрев в Малоярославецком районе Калужской области 16-летний подросток забрался на крышу вагона электропоезда и получил смертельный удар током.Аналогичный смертельный случай произошел днем ранее на железнодорожной станции Перловская в Московской области. Там мальчик 2011 года рождения получил удар током на крыше электропоезда и скончался, отметили в СК. По данному факту также возбуждено уголовное дело.Следователи и криминалисты осмотрели места происшествий и назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе, добавив, что следствие также даст оценка действиям лиц, вовлекших подростков в "зацепинг".Ранее в Московской области задержали "зацепера", обстрелявшего электричку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зацепер сорвался и погиб под колесами тягача в Краснодарском краеОпасные игры: почему подростки становятся "зацеперами"Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз
россия
московская область
калужская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/05/1147728120_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4ce15f9656c7c25ac166baf25f5ce04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, железная дорога, московская область, калужская область, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше вагона электрички
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований детей, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным следствия, в субботу, 5 июля, на станции Суходрев в Малоярославецком районе Калужской области 16-летний подросток забрался на крышу вагона электропоезда и получил смертельный удар током.
"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка 2009 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Аналогичный смертельный случай произошел днем ранее на железнодорожной станции Перловская в Московской области. Там мальчик 2011 года рождения получил удар током на крыше электропоезда и скончался, отметили в СК. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Следователи и криминалисты осмотрели места происшествий и назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе, добавив, что следствие также даст оценка действиям лиц, вовлекших подростков в "зацепинг".
Ранее в Московской области задержали "зацепера",
обстрелявшего электричку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: