Рейтинг@Mail.ru
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250705/dvoe-podrostkov-zatseperov-pogibli-ot-udara-tokom-na-kryshe-elektrichki-1147728232.html
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T11:22
2025-07-05T11:22
россия
происшествия
железная дорога
московская область
калужская область
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/05/1147728120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_702bbcce0b414d67e811ed559630d355.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований детей, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По данным следствия, в субботу, 5 июля, на станции Суходрев в Малоярославецком районе Калужской области 16-летний подросток забрался на крышу вагона электропоезда и получил смертельный удар током.Аналогичный смертельный случай произошел днем ранее на железнодорожной станции Перловская в Московской области. Там мальчик 2011 года рождения получил удар током на крыше электропоезда и скончался, отметили в СК. По данному факту также возбуждено уголовное дело.Следователи и криминалисты осмотрели места происшествий и назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе, добавив, что следствие также даст оценка действиям лиц, вовлекших подростков в "зацепинг".Ранее в Московской области задержали "зацепера", обстрелявшего электричку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зацепер сорвался и погиб под колесами тягача в Краснодарском краеОпасные игры: почему подростки становятся "зацеперами"Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз
россия
московская область
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/05/1147728120_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4ce15f9656c7c25ac166baf25f5ce04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия, железная дорога, московская область, калужская область, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички

Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше вагона электрички

11:22 05.07.2025
 
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСледователь работает на месте гибели ребенка от удара током на железной дороге
Следователь работает на месте гибели ребенка от удара током на железной дороге
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований детей, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным следствия, в субботу, 5 июля, на станции Суходрев в Малоярославецком районе Калужской области 16-летний подросток забрался на крышу вагона электропоезда и получил смертельный удар током.
"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка 2009 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Аналогичный смертельный случай произошел днем ранее на железнодорожной станции Перловская в Московской области. Там мальчик 2011 года рождения получил удар током на крыше электропоезда и скончался, отметили в СК. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Следователи и криминалисты осмотрели места происшествий и назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе, добавив, что следствие также даст оценка действиям лиц, вовлекших подростков в "зацепинг".
Ранее в Московской области задержали "зацепера", обстрелявшего электричку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зацепер сорвался и погиб под колесами тягача в Краснодарском крае
Опасные игры: почему подростки становятся "зацеперами"
Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз
 
РоссияПроисшествияЖелезная дорогаМосковская областьКалужская областьдетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
12:10На пляжах Анапы разбирают защитный вал
11:53Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область
11:43В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир
11:32Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ
11:22Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
10:49Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя
10:27В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей
10:08Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон
10:01Два беспилотника сбили на подлете к Москве
09:57Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести
09:37За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
09:23Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем
08:45Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды
08:21Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова
08:07Массированная атака беспилотников отражена над Россией
07:52"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление
07:31Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно
07:17Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:02Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину
Лента новостейМолния