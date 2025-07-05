https://crimea.ria.ru/20250705/dvoe-podrostkov-zatseperov-pogibli-ot-udara-tokom-na-kryshe-elektrichki-1147728232.html

Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички

Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички

Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T11:22

2025-07-05T11:22

2025-07-05T11:22

россия

происшествия

железная дорога

московская область

калужская область

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двоих подростков-зацеперов убило током на железной дороге в Калужской и Московской областях. Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных травмирований детей, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По данным следствия, в субботу, 5 июля, на станции Суходрев в Малоярославецком районе Калужской области 16-летний подросток забрался на крышу вагона электропоезда и получил смертельный удар током.Аналогичный смертельный случай произошел днем ранее на железнодорожной станции Перловская в Московской области. Там мальчик 2011 года рождения получил удар током на крыше электропоезда и скончался, отметили в СК. По данному факту также возбуждено уголовное дело.Следователи и криминалисты осмотрели места происшествий и назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе, добавив, что следствие также даст оценка действиям лиц, вовлекших подростков в "зацепинг".Ранее в Московской области задержали "зацепера", обстрелявшего электричку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зацепер сорвался и погиб под колесами тягача в Краснодарском краеОпасные игры: почему подростки становятся "зацеперами"Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз

россия

московская область

калужская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, железная дорога, московская область, калужская область, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество